En el marco de un plan de fiscalización intensiva sobre el mercado ilegal de metales no ferrosos, efectivos de la Policía de Santa Fe secuestraron casi 400 metros de cableado eléctrico y de telecomunicaciones durante un procedimiento realizado en la capital provincial. Un hombre de 48 años fue demorado y puesto a disposición de la Justicia.
Secuestran casi 400 metros de cables y demoran a un hombre en una chatarrería ilegal
El procedimiento se llevó a cabo en un predio de la zona de la Bajada Distéfano. El material incautado incluye cables eléctricos y de comunicaciones.
El operativo fue ejecutado por personal de la Sexta Zona de Inspección de la Unidad Regional I (URI) en un establecimiento ubicado en las inmediaciones de la Bajada Distéfano y el terraplén, en la zona costera de la capital provincial.
La intervención se dio en cumplimiento de las directivas de la Jefatura para combatir el robo y la posterior comercialización irregular de materiales indispensables para la prestación de servicios públicos esenciales.
Inspección
Durante la revisión del predio, los agentes detectaron acopiado un voluminoso cargamento de conductores de energía y comunicación.
Al solicitar la correspondiente documentación, el encargado del lugar no pudo acreditar el origen legítimo ni la adquisición de los elementos.
Ante esta irregularidad, se dispuso el secuestro preventivo de 370 metros de cable, divididos en: 170 metros de cableado bipolar y trifásico (utilizado para redes de energía eléctrica) y 200 metros de cable coaxial con núcleo de cobre (empleado para sistemas de comunicaciones).
De acuerdo con los peritajes iniciales, la totalidad del material incautado permitiría extraer aproximadamente 22 kilogramos de cobre limpio, los cuales tendrían un valor estimado de $ 250.000 dentro del mercado negro o circuito informal de reciclaje.
Actuaciones
El responsable del predio, de 48 años, fue trasladado a sede policial en calidad de demorado para la realización de las diligencias de rigor.
En la causa tomó intervención el Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo cuyas directivas continuará el curso de las actuaciones legales.
Desde la fuerza policial indicaron que este tipo de inspecciones en chatarrerías y depósitos continuará de forma sostenida para disuadir los robos que dañan el tendido eléctrico, las redes de telefonía e Internet, afectando de manera directa a los vecinos de la región.