Un joven de 23 años fue detenido este viernes por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la causa que investiga el robo a una panadería de la ciudad de Santa Fe, ocurrido el pasado miércoles.
Detuvieron a un joven de 23 años por el robo a una panadería céntrica de Santa Fe
El sospechoso trabajaba en una obra en construcción ubicada frente al comercio asaltado. Las cámaras de seguridad de la zona fueron fundamentales para identificarlo.
El hecho se produjo en una de las esquinas que forman el cruce de calles 4 de Enero y Crespo, antes de que el local comercial abriera sus puertas al público.
Empleados que llegaron a lugar para trabajar se dieron cuenta que los accesos principales habían sido violentados y que faltaban algunos elementos: una balanza comercial, mercadería y aproximadamente 65 mil pesos en efectivo.
Las víctimas pidieron auxilio a la Central de Emergencias 911 y rápidamente una patrulla policial se dirigió al lugar, pero el delincuente había desaparecido.
Inteligencia
Las tareas de inteligencia quedaron a cargo de la Sección Delitos Calificados de la PDI.
Mediante el relevamiento exhaustivo y el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, los investigadores lograron individualizar al sospechoso, detectando un dato clave: el presunto autor se desempeñaba como operario en una obra en construcción situada justo enfrente del establecimiento afectado.
Con la información recabada, en las primeras horas de la mañana de este viernes los efectivos montaron un puesto de vigilancia discreto en las inmediaciones.
El imputado -cuyas iniciales son M.E.R.- fue aprehendido apenas apareció, sobre calle Hipólito Irigoyen.
Durante el procedimiento, el personal actuante secuestró elementos de interés para la causa: una mochila marca Samsonite (color verde agua con detalles en verde oscuro), una mochila marca Willison (color negra con detalles rojos y blancos) y un teléfono celular marca Motorola de color gris con la pantalla dañada.
Causa judicial
Posteriormente, y por orden del fiscal interviniente, Guillermo Persello, se llevó a cabo una requisa domiciliaria en una vivienda de la localidad de Sauce Viejo para sumar elementos a la investigación.
El aprehendido fue trasladado a la sede policial correspondiente y quedó formalmente alojado a disposición del Ministerio Público de la Acusación, imputado por el delito de robo.