La Unidad Regional XVI del departamento San Justo capacitó a 90 efectivos policiales en la segunda edición de las jornadas sobre actuaciones procesales y tácticas policiales, que se desarrollaron entre el 19 y el 22 de octubre en San Justo y Gobernador Crespo.
90 policías participaron de una formación en tácticas y procedimientos
La Unidad Regional XVI realizó la segunda edición de las jornadas destinadas a fortalecer las intervenciones operativas y los conocimientos procesales de sus efectivos.
La propuesta estuvo destinada a personal con jerarquías comprendidas entre suboficial de Policía y subcomisario, con el objetivo de reforzar las herramientas teóricas y prácticas de quienes cumplen funciones operativas.
La primera etapa tuvo lugar los días 19 y 20 de octubre en el Salón Polivalente de la Sala de la Cultura de San Justo, donde participaron 60 policías. En tanto, los días 21 y 22 la actividad se trasladó al salón Angélica Faisal de Gobernador Crespo, con la asistencia de otros 30 efectivos.
Ambas instancias estuvieron a cargo del jefe de la Unidad Regional XVI, director de Policía Cristian Mangini, y contaron con la participación de docentes de distintas áreas de la institución policial.
Trabajo operativo
Según se informó oficialmente, la capacitación buscó fortalecer los conocimientos necesarios para desarrollar intervenciones profesionales y eficaces, tanto en materia de prevención y disuasión de delitos como ante infracciones al Código de Convivencia.
La iniciativa forma parte de las acciones de formación continua impulsadas por la unidad regional, orientadas a actualizar los conocimientos del personal y mejorar su desempeño en las tareas de seguridad.
Con estas jornadas, la UR XVI reafirmó su apuesta por la capacitación permanente de sus efectivos y el fortalecimiento de las herramientas de intervención policial en el departamento San Justo.