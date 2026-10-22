Luego de presenciar el inicio de la muestra fotográfica sobre la Reforma Constitucional del 25 en la Legislatura de Santa Fe, el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, habló sobre la agenda legislativa.
Borla y discusiones por leyes de peso: violencia de género y rol del MPA
El senador por el departamento San Justo habló en el marco de la muestra fotográfica de la Reforma de la Constitución provincial.
Este jueves se lleva a cabo una nueva jornada de actividad en la Legislatura y en diálogo con CyD Litoral, Borla se refirió a un proyecto en torno a violencia de género y el rol del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El senador los proyectos presentados en ambas cámaras “son más proyectos de emergencia” y que en el caso de violencia de género es “un proyecto que manda el Ejecutivo con opiniones del Senado y de Diputados”, agregando que es “una ley que supera los 80 artículos, casi un código, donde se hace una incursión en el poder judicial, fundamentalmente con lo que tiene que ver con el fuero de familia”.
Borla ejemplificó al respecto: “La base de la ley tiene que ver con la creación de un registro único digital”, esta radiografía buscaría solucionar la distribución de causas de este tipo en diferentes fueros o defensorías, como así también en el plano geográfico.
“Se establece un régimen objetivo de condiciones que pueden generar actitudes críticas con respecto a la violencia. Se establecen distintos grados: bajo, medio, alto y crítico”, detalló el representante sanjustino.
“Fundamentalmente le damos herramientas al Poder Judicial para que sea una ley de prevención de la violencia de género y no que sea una ley que actúe sobre ya el hecho consumado”, argumentó Borla y sumó: “Lo que la base pasa por un lado es un cambio de la un cambio de mirada y segundo es un registro donde hacemos una radiografía de las personas para no llegar tarde”.
El rol del MPA
Otra de las discusiones de relevancia en la coyuntura de la Legislatura es el rol del MPA y qué facultades se le otorgan. Borla relacionó la base de la ley anteriormente nombrada con la defensoría. En dicha línea, comentó que “va a tener como ámbito de aplicación el Ministerio Público de la Defensa”.
Rememorando la Reforma Constitucional, el senador manifestó que “esta provincia tiene cuatro poderes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y el MPA con la fiscalía y con la defensoría. Esta ley va a tener su base en la defensoría penal”.
Las objeciones en Diputados
El legislador también respondió ante las consultas sobre los planteamientos realizados por el Poder Judicial en Diputados ante el mensaje enviado por el Ejecutivo bajo la temática Seguridad: “Nuestra idea es que hoy ha cambiado el concepto de la seguridad y el concepto de la justicia con relación con la seguridad. Nosotros tenemos un Ministerio de Justicia y Seguridad. Creemos que hay que darle todas las herramientas a la Policía y la Justicia”.
“Hay planteos jurídicos, hay planteos ideológicos, hay planteos políticos, lo estamos viendo, y en algunos casos por ahí capaz que se pueda avanzar en parte de la ley, porque esto es una ley ómnibus. Parte de esa ley se va a poder avanzar”, manifestó de cara a las eventuales concesiones.
“Comparto el 90% de la ley. Como profesional y aparte porque hay una discusión también ideológica. Acá hay una posición. En la concepción de Zaffaroni se habla de eliminar el derecho penal, un abolicionismo. Bueno, me parece que las muestras que hemos tenido en esta provincia nos marcan lo contrario, deben tener fundamentalmente una posición dura con respecto a eso”, reflexionó Borla.
El recuerdo de la Convención
Previamente, el senador y también convencional constituyente destacó los aspectos positivos y negativos de aquella experiencia histórica para la provincia de Santa Fe y afirmó que es “una Constitución que estoy convencido que es mucho mejor que la que teníamos anteriormente”.
Sobre algunos recuerdos puntuales, Borla recordó “mucha discusión, mucha negociación, mucha escucha, más de 150 personas que han pasado y dando su opinión. Yo tuve la obligación y la responsabilidad de presidir una de las cinco comisiones temáticas”.
“En lo personal fue muy desgastante porque bueno, uno está acostumbrado a un ritmo de actividad en la Legislatura y a veces nos reuníamos a las 5 de la mañana para poder avanzar”, relató el legislador.
Orgulloso de su rol, también comentó a CyD: “Ha sido una experiencia que nunca pensé pasar y que me ha honrado fundamentalmente como funcionario, pero también como abogado, porque no creo que todo el que estudia derecho lo sueña alguna vez”.