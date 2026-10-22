Cuenta regresiva

El Poder Ejecutivo apura la redacción del presupuesto 2027 para evitar una prórroga

El plazo constitucional para enviarlo vence el 31 de octubre. Se estima un crecimiento de los recursos del orden del 30%, respecto del presupuesto vigente. En paralelo, se trabaja en el proyecto de ley tributaria que sería enviado en un par de semanas.