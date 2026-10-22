En una semana, el Poder Ejecutivo provincial remitirá a la Legislatura el proyecto de presupuesto 2027. Será el último que ejecutará la actual gestión a cargo de Maximiliano Pullaro. Tras la reciente reforma a la Constitución de Santa Fe, el plazo para enviar el mensaje expira el próximo 31 de octubre; antes de la Constituyente, el vencimiento operaba el 30 de setiembre.
El Poder Ejecutivo apura la redacción del presupuesto 2027 para evitar una prórroga
El plazo constitucional para enviarlo vence el 31 de octubre. Se estima un crecimiento de los recursos del orden del 30%, respecto del presupuesto vigente. En paralelo, se trabaja en el proyecto de ley tributaria que sería enviado en un par de semanas.
Según confiaron fuentes del Ministerio de Economía a El Litoral, la pretensión de la Casa Gris es girar la iniciativa a las cámaras "en tiempo y forma", para evitar el pedido de una prórroga. Durante el actual mandato, se ha respetado una lógica de alternancia para determinar la cámara de origen; de acuerdo con ese parámetro, el mensaje ingresaría por el Senado.
Pautas
La proyección de gastos y recursos para el año que viene prevé, en principio, un crecimiento de los recursos – según pudo saber este diario- del orden del 30% respecto del presupuesto anterior. Ello, en función del incremento que se ha experimentado de manera interanual tanto en la coparticipación federal como en la recaudación propia.
La aspiración es lograr un presupuesto "equilibrado". Respecto de la composición del gasto, aún restan definir algunos detalles. Sin embargo, las prioridades seguirán siendo aquellas que marcaron los ejes de la gestión durante estos años: seguridad y gasto social. Este último concepto concentra tanto salud como educación y, sobre todo, partidas destinadas a cubrir la demanda alimentaria.
La obra pública también tendrá un rol protagónico en la asignación del gasto. Se prevé una continuidad de las iniciadas, aunque también serán significativos los recursos asignados al equipamiento de toda la infraestructura – carcelaria, por ejemplo- que ya transita la etapa final de ejecución.
Como se informara oportunamente, el presupuesto pivoteará sobre las variables macroecónomicas que rigieron para la confección del proyecto de gastos y recursos en el orden nacional. Esto es, inflación anual del 18%, tipo de cambio fijado a una cotización de $1.847, y tasa de crecimiento del 3%.
Impuestos
Respecto de la ley impositiva que se envía todos los años y que determinará la política tributaria – en este caso- de 2027, la intención del Poder Ejecutivo es enviarla en las próximas semanas a la Legislatura, pero no de manera simultánea al presupuesto. La cámara de origen sería Diputados y estaría siendo remitida en "diez o 15 días".
Según pudo saber El Litoral, el proyecto no prevé cambios ni modificaciones en las alícuota. Sí, una actualización de los tributos de emisión provincial – Patente, Inmobiliario, Sellos- de acuerdo con la evolución de los salarios y de la tasa de inflación del último año.
Para los próximos días, se prevén una serie de reuniones con las comisiones sectoriales de análisis tributarios, a fin de evaluar los trazos generales del proyecto antes de ser enviado a la Legislatura.