La reducción de los envíos del Plan Remediar puso en alerta al sistema de salud pública de Santa Fe. La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, manifestó su preocupación por el futuro del programa nacional de provisión de medicamentos esenciales y sostuvo que el gobierno santafesino se anticipó a ese escenario con una inversión superior a los $65.000 millones prevista para 2026.
Recortes en el Plan Remediar: Santa Fe invierte más de $65.000 millones en medicamentos durante 2026
La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, cuestionó el retroceso del programa nacional que distribuía medicamentos esenciales y advirtió que los botiquines enviados a los centros de salud disminuyeron. Ante la posibilidad de que dejen de llegar, el gobierno de Maximiliano Pullaro reforzó su inversión para garantizar el acceso a los tratamientos.
Según explicó, el objetivo es evitar que a los habitantes de la provincia les falten medicamentos frente a la disminución de los recursos que llegaban desde Nación.
La funcionaria cuestionó que no se cumplan las expectativas de continuidad del programa y remarcó que la provincia mantiene una posición contraria a su desarticulación. En ese sentido, defendió la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a los tratamientos y señaló que la reducción de los botiquines distribuidos en los centros de salud obliga a Santa Fe a prepararse para un escenario de mayor demanda.
“Es más de lo mismo con algunas nuevas malas noticias que hablan de que lo que se prometió de sostener el programa Remediar tampoco va a ser”, afirmó Ciancio. La ministra sostuvo que la administración provincial ya trabaja frente a esa posibilidad y que la prioridad es asegurar la disponibilidad de medicamentos para la población.
Menos medicamentos del Plan Remediar
Uno de los principales puntos de preocupación para el Ministerio de Salud provincial es la reducción progresiva de los botiquines que el programa nacional distribuía en el territorio. Según Ciancio, los envíos destinados a los centros de salud de todo el país disminuyeron y, a partir de esa evolución, la provincia considera posible que dejen de llegar durante el próximo año.
La ministra aclaró que parte de la información sobre el alcance de los cambios surge de las publicaciones oficiales. “En esto es lo que nosotros nos enteramos a partir de boletines oficiales. Tenemos que creer en eso”, expresó al referirse a las modificaciones en la provisión nacional.
Frente a ese panorama, la funcionaria advirtió que la provincia trabaja con la previsión de que los botiquines podrían desaparecer en 2027. Se trata de una perspectiva que condiciona la planificación sanitaria y presupuestaria, ya que Santa Fe debe contemplar la posibilidad de cubrir con recursos propios una parte de las necesidades que hasta ahora atendía el programa nacional.
Ciancio cuestionó el rumbo de la política sanitaria nacional y recordó la importancia que tuvo Remediar para el sistema de salud argentino. “Seguimos estando en total desacuerdo con el final de un programa que había sido y que era fundamental para la República Argentina”, sostuvo.
El planteo provincial se centra en las consecuencias que puede tener la reducción de la provisión de medicamentos para las personas que dependen de la atención pública. En ese contexto, la ministra remarcó que la respuesta de Santa Fe busca anticiparse a las dificultades y evitar que la falta de insumos afecte el acceso a los tratamientos.
Presupuesto en salud
Ante el retroceso de los envíos nacionales, el gobierno de Maximiliano Pullaro prevé destinar más de $65.000 millones a medicamentos durante 2026. Ciancio precisó que se trata de una inversión estimada para el conjunto de las líneas de medicamentos y que responde a la necesidad de garantizar el abastecimiento en la provincia.
“Esa es la inversión estimada que tenemos para que ningún santafesino le falten medicamentos”, señaló la ministra. Con esa definición, presentó el gasto provincial como una herramienta central para enfrentar las consecuencias de la disminución de los recursos nacionales.
Aunque evitó adelantar cifras específicas sobre el presupuesto de 2027, Ciancio aseguró que el equipo de Salud ya trabajó en su elaboración. La funcionaria afirmó que la planificación está definida y explicó que la posibilidad de que el programa nacional deje de enviar botiquines forma parte de las preocupaciones de la gestión.
“Es una gran preocupación y una gran ocupación de mi parte, de parte de todo el equipo y del gobernador, que está siempre monitoreando la situación”, expresó.
La ministra también sostuvo que la provincia mantiene una posición diferente de la que atribuye a la política nacional. “Nosotros creemos que sí, el Estado tiene que garantizar el acceso al medicamento”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que la demanda sobre el sistema público no se limita a las personas que carecen de cobertura médica. Según describió, también concurren a los establecimientos sanitarios pacientes que cuentan con algún tipo de cobertura y que, aun así, buscan una respuesta en la atención pública.
La situación agrega presión sobre los recursos provinciales y sobre el trabajo cotidiano de los equipos de salud. “Esto no es sin mucho más trabajo y más trabajo y más trabajo”, resumió Ciancio al describir el esfuerzo que demanda sostener las prestaciones.
El LIF y la posibilidad de ampliar la producción de medicamentos
Otra de las alternativas que surgió durante la entrevista fue la posibilidad de que el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe amplíe su producción para contribuir a cubrir las necesidades que podría dejar la reducción del Plan Remediar.
Ciancio recordó que el laboratorio provincial ya produce medicamentos y confirmó que se evalúan distintas situaciones frente al nuevo escenario. No obstante, aclaró que desarrollar nuevas líneas de producción requiere planificación, organización y tiempo, por lo que no se trata de una solución que pueda implementarse de manera inmediata.
“Las líneas de medicamentos que se producen en un laboratorio industrial requieren años de planificación, de organización y demás. No es de un día para otro”, explicó la ministra.
La funcionaria también indicó que otras provincias comenzaron a consultar a Santa Fe para conocer la posibilidad de recibir medicamentos elaborados por el LIF. Según señaló, la administración provincial está trabajando en esas solicitudes y analiza cómo responder a esa demanda.
La eventual ampliación de la provisión a otras jurisdicciones abre un nuevo desafío para el laboratorio santafesino, que deberá compatibilizar esas consultas con las necesidades del sistema de salud local.
Ciancio fue clara al establecer cuál es la prioridad de la gestión: garantizar que los habitantes de Santa Fe puedan acceder a los medicamentos que necesitan.
Acceso a los medicamentos
El planteo de Santa Fe combina el reclamo al gobierno nacional con una estrategia de previsión presupuestaria y sanitaria.
Por un lado, la ministra cuestionó el retroceso del Plan Remediar y sostuvo que la provincia seguirá reclamando por lo que considera una política fundamental para la salud pública. Por otro, destacó que la administración provincial se prepara para responder ante una eventual interrupción de los envíos.
“Seguimos apostando al diálogo, seguimos apostando al reclamo de cuestiones que nos parecen justas”, afirmó Ciancio, al explicar la posición del gobierno santafesino.
La funcionaria también advirtió que otras jurisdicciones podrían enfrentar problemas importantes para garantizar el acceso a los medicamentos si se profundiza la reducción de la asistencia nacional. En ese marco, defendió la decisión de anticiparse a ese escenario mediante recursos provinciales.
El desafío, según se desprende de sus declaraciones, será sostener la disponibilidad de medicamentos en un contexto de mayores exigencias para el sistema público y de incertidumbre sobre la continuidad del programa nacional.
“Nosotros nos adelantamos a lo que puede ser y es en otras jurisdicciones serios problemas con respecto al acceso al medicamento”, concluyó la ministra.