Salud pública

Recortes en el Plan Remediar: Santa Fe invierte más de $65.000 millones en medicamentos durante 2026

La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, cuestionó el retroceso del programa nacional que distribuía medicamentos esenciales y advirtió que los botiquines enviados a los centros de salud disminuyeron. Ante la posibilidad de que dejen de llegar, el gobierno de Maximiliano Pullaro reforzó su inversión para garantizar el acceso a los tratamientos.