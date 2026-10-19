Controles preventivos

Cáncer de mama: se entregarán 500 turnos para mamografías en Santa Fe

En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Expo Rosa se realizó en el Hospital Mira y López, en el norte de la ciudad de Santa Fe. La iniciativa reúne controles ginecológicos, vacunación, evaluaciones cardiovasculares y asesoramiento para promover la detección temprana.