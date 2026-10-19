La prevención y el diagnóstico temprano son claves para detectar el cáncer de mama a tiempo. Con ese objetivo, este lunes 19 de octubre, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se realizó la tercera edición de la Expo Rosa, una iniciativa que busca acercar los controles de salud a las mujeres y facilitar el acceso a estudios fundamentales, como la mamografía.
Cáncer de mama: se entregarán 500 turnos para mamografías en Santa Fe
En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Expo Rosa se realizó en el Hospital Mira y López, en el norte de la ciudad de Santa Fe. La iniciativa reúne controles ginecológicos, vacunación, evaluaciones cardiovasculares y asesoramiento para promover la detección temprana.
La actividad tuvo lugar en el Hospital Mira y López, en el norte de la ciudad de Santa Fe, mediante un trabajo conjunto con el Hospital Sayago, donde funciona el mamógrafo.
Según informó Silvina Correa, de la Agencia del Cáncer, al comenzar la jornada ya había más de 40 mujeres esperando para acceder a las prestaciones. Durante las primeras horas se habían confeccionado más de 60 pasaportes de atención y entregado 42 turnos para mamografías.
La propuesta contempla la entrega de 500 turnos durante esta semana, con atención de lunes a viernes, de 7 a 12.30. Sin embargo, la Expo Rosa no se limita a facilitar el acceso a una mamografía: también reúne distintos servicios para promover una mirada integral de la salud y generar un espacio de consulta más accesible para la comunidad.
La secretaria de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, remarcó la importancia de acercar estas iniciativas a los barrios y generar condiciones para que las personas puedan realizarse los controles que suelen postergar. En ese sentido, señaló que el miedo a los resultados y la tendencia a consultar únicamente cuando aparece un problema puntual son obstáculos que todavía deben abordarse.
Por qué es importante no postergar la mamografía
Uno de los principales objetivos de la Expo Rosa es promover la detección temprana del cáncer de mama y facilitar el acceso a los estudios preventivos. Para Correa, es fundamental que las mujeres que hace mucho tiempo no se realizan una mamografía, e incluso aquellas que nunca accedieron a este estudio, puedan obtener un turno y consultar.
La funcionaria explicó que, además de entregar los turnos, la jornada busca ofrecer un espacio donde las mujeres puedan resolver distintas necesidades vinculadas con su salud. Por eso, al servicio de mamografías se sumaron controles ginecológicos, toma de muestras para PAP y HPV, evaluaciones cardiovasculares, vacunación y asesoramiento específico.
También participa la Facultad de Medicina, que dispone de un simulador para enseñar cómo realizar el autoexamen mamario. Desde la organización aclararon que esta práctica no reemplaza la mamografía ni los controles médicos, aunque conocer cómo se realiza puede ayudar a las mujeres a familiarizarse con su cuerpo y reconocer posibles cambios.
La secretaria de Salud provincial señaló que muchas veces existe temor ante la posibilidad de encontrar alguna alteración durante un control. Frente a esa preocupación, sostuvo que el mensaje central es la importancia de detectar la enfermedad a tiempo.
“Siempre hay un temor que está vinculado con qué te van a encontrar”, explicó Uboldi. Sin embargo, remarcó que el diagnóstico oportuno puede ampliar las posibilidades de curación y remisión, en un contexto en el que los avances tecnológicos y los nuevos abordajes médicos ofrecen más herramientas para tratar la enfermedad.
En ese marco, la funcionaria advirtió sobre la necesidad de dejar atrás una lógica de consulta que comienza recién cuando aparecen síntomas. Según explicó, el autoexamen se asociaba históricamente con la detección de un nódulo, pero el objetivo actual es promover los controles que permitan identificar posibles problemas antes de que se manifiesten de esa manera.
Por eso, la convocatoria está dirigida especialmente a quienes llevan mucho tiempo sin realizarse los estudios. La intención es que el miedo, las dificultades de acceso o la postergación de las consultas no se conviertan en barreras para cuidar la salud.
Controles integrales y acompañamiento
La iniciativa también busca que la prevención no quede limitada a una sola especialidad. Durante la jornada, el servicio de ginecología se sumó con controles de PAP y HPV, mientras que el área de enfermería realizó evaluaciones cardiovasculares y ofreció vacunación.
A su vez, la organización Sakura participa con propuestas de cosmetología oncológica orientadas al cuidado de la piel antes y después de los tratamientos. También se incorporó un espacio de consejería en salud mental para acompañar las emociones que pueden aparecer ante un diagnóstico de cáncer, tanto de mama como de otras enfermedades.
Correa destacó la importancia de reunir estas prestaciones en un mismo lugar y generar un espacio de consulta para las mujeres. La propuesta busca que quienes se acercan puedan recibir orientación sobre diferentes aspectos de su salud, sin reducir la atención a una única problemática.
En ese sentido, Uboldi sostuvo que es necesario pensar a cada persona de manera integral y no como un conjunto de especialidades separadas. La prevención, señaló, debe contemplar tanto los controles ginecológicos como los cardiovasculares y otras necesidades vinculadas con una vida saludable.
La funcionaria también remarcó el papel del Estado en la generación de oportunidades para acceder a los controles. Según explicó, las actividades territoriales permiten acercar los servicios a la población y ofrecer una alternativa más accesible para quienes encuentran dificultades para llegar a los efectores de salud.
La elección del Hospital Mira y López responde, además, a la intención de reforzar la presencia sanitaria en el norte de la ciudad, una zona que, según Uboldi, concentra una importante densidad poblacional y presenta desafíos de acceso.
El trabajo en red del Hospital Mira y López
La directora del Hospital Mira y López, Mariela Aita, explicó que desde 2016 el establecimiento trabaja para fortalecer la atención de ginecología y la salud de las mujeres dentro de la subregión norte. El objetivo es ampliar el abordaje del hospital y complementar su trabajo en salud mental con otras especialidades.
En ese esquema, el Mira y López brinda atención de segundo nivel y trabaja en red con los centros de salud y otros efectores, entre ellos los hospitales Iturraspe y Sayago. La articulación permite ofrecer distintas alternativas de atención y acercar los servicios a la comunidad.
Aita señaló que los trabajadores del hospital acompañan esta línea de trabajo y destacó el crecimiento de las consultas. Según precisó, entre el año pasado y este año se registraron más de 2.000 consultas adicionales en las distintas especialidades del establecimiento.
El aumento comprende tanto la respuesta de la guardia ante urgencias de salud mental como la actividad de otras áreas, entre ellas ginecología. Para la directora, este crecimiento se relaciona con la ampliación de la oferta de atención y con la apertura del hospital a las necesidades de la población.
La Expo Rosa se inscribe en ese trabajo conjunto entre los efectores sanitarios y las autoridades provinciales, con la intención de que las acciones preventivas tengan continuidad más allá de una fecha puntual.
Cómo acceder a los turnos para mamografías y a otros controles
La entrega de turnos para mamografías en el marco de la Expo Rosa se extenderá hasta el viernes, de 7 a 12.30, en el Hospital Mira y López. La organización llevó 500 turnos para distribuir durante la semana y, durante las primeras horas de la jornada inaugural, ya había entregado 42.
Correa anticipó que la cantidad total de mamografías realizadas en el territorio durante octubre se dará a conocer aproximadamente el 6 de noviembre, una vez que se reúna la información correspondiente.
La funcionaria aclaró que el cierre de la actividad en el norte de la ciudad no implica que deban interrumpirse los controles. Las personas que necesiten consultar también pueden acercarse al Hospital Sayago, donde se encuentra el mamógrafo.
Además, recordó que los martes se puede consultar la agenda del programa Agenda Salud a través del portal del Gobierno de Santa Fe. Según detalló, el dispositivo funciona en cuatro centros de manera simultánea, distribuidos en el norte, el centro, la costa y el sur de la ciudad, y tiene actividades previstas hasta el 28 de noviembre.
La propuesta busca sostener el acceso a los controles en distintos puntos de la ciudad y evitar que la prevención quede concentrada en una única jornada.
En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el mensaje de las autoridades sanitarias fue claro: acercar los servicios, facilitar los turnos y promover la consulta oportuna son pasos fundamentales para que más personas puedan realizarse los controles. La Expo Rosa combina la atención médica con la información y el acompañamiento, con el objetivo de que la prevención forme parte de los cuidados cotidianos.