Contenido realizado por Prevención Salud
Prevención Salud promueve la detección temprana del cáncer de mama con una charla en Santa Fe
En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, Prevención Salud, la prepaga de Sancor Seguros promueve espacios de diálogo con profesionales de la salud para destacar la importancia de la prevención y los controles médicos periódicos.
Prevención Salud, la prepaga de Sancor Seguros, realizará una charla de concientización sobre el cáncer de mama el jueves 22 de octubre, a las 18 horas, en el Salón Dante del Hotel Intertower, ubicado en San Jerónimo 2779, de la ciudad de Santa Fe.
Este año, las actividades proponen un formato conversatorio, pensado para favorecer el intercambio entre los profesionales de la salud y el público. A través de un diálogo cercano y participativo, se abordan temas vinculados con la prevención del cáncer de mama, la importancia de las consultas médicas periódicas y la realización de los estudios correspondientes según cada caso.
Bajo el concepto “Tu primera señal”, el encuentro contará con la participación del Dr. Lisandro Benítez Gil, la Dra. Eloísa Luciani y la Lic. Laura Feresín, quienes abordarán temas vinculados con la prevención, la salud mamaria y el bienestar emocional. La charla es gratuita y abierta a todo público.
Se puede realizar la inscripción previa hasta el martes 20 de octubre inclusive, a través del siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/r/63Usr3uxn8