Salud

Controles gratuitos y concientización: las acciones de Octubre Rosa en San Lorenzo

La campaña municipal se desarrolló del 5 al 9 de octubre en el Complejo Museológico, donde se realizaron exámenes clínicos y ecográficos. El martes 13, el mastólogo Gonzalo Tabares brindará una charla abierta a la comunidad sobre prevención y detección temprana.