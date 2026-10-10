Unas 200 mujeres participaron de una campaña de controles gratuitos para la prevención del cáncer de mama que la Municipalidad de San Lorenzo llevó adelante del 5 al 9 de octubre, en el marco de las actividades de concientización de Octubre Rosa.
Controles gratuitos y concientización: las acciones de Octubre Rosa en San Lorenzo
La campaña municipal se desarrolló del 5 al 9 de octubre en el Complejo Museológico, donde se realizaron exámenes clínicos y ecográficos. El martes 13, el mastólogo Gonzalo Tabares brindará una charla abierta a la comunidad sobre prevención y detección temprana.
La iniciativa, organizada por la Secretaría de Salud municipal, se desarrolló de 8 a 12 en el Complejo Museológico. Durante las jornadas, las participantes accedieron a exámenes clínicos y ecográficos realizados por el ginecólogo Germán Oviedo, con el objetivo de facilitar el acceso a controles preventivos y promover la detección temprana de la enfermedad.
De la campaña también participó el Banco Solidario de Pelucas Oncológicas, que acompaña a personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer.
Una charla abierta sobre prevención y detección temprana
Como parte de la agenda de Octubre Rosa, el próximo martes 13 de octubre, a las 11, el Complejo Museológico recibirá al mastólogo Gonzalo Tabares, quien brindará una charla abierta a la comunidad sobre el cáncer de mama.
El encuentro estará orientado a informar y generar conciencia sobre la importancia de la prevención, los controles médicos periódicos y la detección temprana, aspectos fundamentales para el abordaje de esta enfermedad.
La importancia de los controles periódicos
Las actividades de Octubre Rosa buscan acercar información y recursos sanitarios a la comunidad, además de promover el cuidado de la salud y la consulta médica oportuna.
A través de estas iniciativas, el municipio apunta a facilitar el acceso a los controles preventivos y reforzar la concientización sobre el cáncer de mama, una enfermedad cuyo diagnóstico temprano resulta clave para mejorar las posibilidades de tratamiento.