A lo largo de octubre

Villa Gobernador Gálvez impulsa un mes de actividades para las personas mayores

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez organizó una agenda que incluye encuentros de tejo y newcom, proyecciones audiovisuales, presentación de un libro, un podcast y reconocimientos a ciudadanos honoríficos. Las propuestas buscan promover la participación, la recreación y el encuentro de las personas mayores.