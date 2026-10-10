La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez puso en marcha el programa “Octubre Dorado”, una iniciativa que reúne actividades deportivas, recreativas, culturales y saludables destinadas a las personas mayores. La propuesta se desarrolla durante todo el mes, en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, e incluye encuentros comunitarios, producciones audiovisuales, literatura y reconocimientos.
Villa Gobernador Gálvez impulsa un mes de actividades para las personas mayores
La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez organizó una agenda que incluye encuentros de tejo y newcom, proyecciones audiovisuales, presentación de un libro, un podcast y reconocimientos a ciudadanos honoríficos. Las propuestas buscan promover la participación, la recreación y el encuentro de las personas mayores.
El cronograma contempla jornadas de tejo y newcom —una modalidad de vóley adaptado—, la proyección de películas y documentales, la presentación de un libro de cuentos y un podcast elaborados en los talleres municipales, además de un acto de reconocimiento a ciudadanos honoríficos.
La iniciativa busca generar espacios de participación e intercambio, fortalecer los vínculos sociales y dar visibilidad a las experiencias, los conocimientos y las producciones de las personas mayores de la ciudad.
Un área con propuestas durante todo el año
Javier Favini, coordinador de Adultos Mayores de Villa Gobernador Gálvez, explicó que el municipio cuenta con diferentes espacios destinados al acompañamiento y la participación de este sector de la población.
“Desde que inició la gestión de Alberto Ricci como intendente estamos trabajando fuertemente con las personas mayores; contamos con un centro interdisciplinario donde brindamos espacios de contención, una colonia que funciona durante todo el año y diferentes talleres”, señaló.
El funcionario recordó que, en sus comienzos, el área funcionaba dentro de Deportes y concentraba principalmente propuestas recreativas. En 2023, pasó a constituirse como un área propia, con la incorporación de profesionales a la colonia y el desarrollo de talleres en distintos puntos de la ciudad.
En ese marco, Favini destacó la diversidad de actividades previstas para octubre, con propuestas que abarcan distintas disciplinas y expresiones culturales.
De los encuentros deportivos a la memoria colectiva
La programación comenzó con una agenda que combina actividades al aire libre, producciones culturales y espacios de encuentro entre vecinos.
El sábado 10 de octubre se realizará una jornada de tejo, newcom y mateada en la Plaza del Ferroviario, ubicada en Juan Domingo Perón y Edison, de 16 a 18. El jueves 15, a las 15, se proyectará Huellas del agua en el Centro de Jubilados Balcarce, situado en Balcarce 1158.
Esta última propuesta recupera los recuerdos de las personas mayores sobre la gran inundación de 1986 y busca contribuir a la construcción de la memoria colectiva y la identidad local. La entrada será libre y gratuita.
El viernes 16, a las 18.30, el Club Sarmiento, ubicado en avenida Nuestra Señora de la Paz y Santa Fe, será sede de la proyección de Viejos son los Trapos, también con acceso gratuito.
La agenda continuará el sábado 24, de 15.30 a 17.30, en el Museo Malatesta, ubicado en Juan Domingo Perón 1710. Allí se presentará el libro Historias peludas y cuentos emplumados para escuchar con tu espantapájaro y el podcast Estación dorada, entre mate y mate, dos producciones surgidas de los talleres de Literatura y Radio del área municipal de Adultos Mayores.
Un cierre con deporte y reconocimientos
Las actividades finalizarán con dos encuentros previstos para los últimos días del mes.
El viernes 30 de octubre, de 9 a 13, se desarrollará el Encuentro Regional de Newcom en el Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez, ubicado en la colectora de Circunvalación y Bajada Nogués. La actividad estará sujeta a las condiciones climáticas.
Por último, el sábado 31, a las 18.30, la Casa de la Cultura, en Eva Perón 2102, será escenario de la entrega de reconocimientos a ciudadanos honoríficos.
De esta manera, el Octubre Dorado reunirá actividades deportivas, expresiones artísticas y espacios de reconocimiento, con las personas mayores como protagonistas de una programación que busca favorecer la integración y la participación comunitaria.