En el marco del 156° Aniversario

Franck homenajeó a vecinos e instituciones por su aporte a la vida comunitaria

En el marco de los festejos por los 156 años de la fundación de Franck y las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, se realizó el acto oficial de reconocimiento a instituciones, vecinos y referentes que se destacan por su trayectoria, compromiso y aporte al desarrollo de la comunidad. La ceremonia tuvo lugar en el SUM de la Escuela N° 321 y reunió a representantes de distintos ámbitos de la vida local.