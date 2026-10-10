En el marco de los festejos por los 156 años de la fundación de Franck y las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, se llevó a cabo el acto oficial de reconocimiento a instituciones, vecinos y referentes que contribuyen al crecimiento y desarrollo de la comunidad a través de su compromiso, trayectoria y trabajo solidario.
Franck homenajeó a vecinos e instituciones por su aporte a la vida comunitaria
En el marco de los festejos por los 156 años de la fundación de Franck y las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, se realizó el acto oficial de reconocimiento a instituciones, vecinos y referentes que se destacan por su trayectoria, compromiso y aporte al desarrollo de la comunidad. La ceremonia tuvo lugar en el SUM de la Escuela N° 321 y reunió a representantes de distintos ámbitos de la vida local.
La ceremonia se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Primaria N° 321 “Joaquín V. González”, donde representantes de las distintas entidades participaron con sus estandartes y acompañaron a las personas elegidas para recibir las distinciones.
La iniciativa forma parte de una tradición que busca poner en valor el aporte de quienes, desde diferentes ámbitos, sostienen la actividad institucional, promueven la educación, impulsan la cultura y el deporte, y trabajan por el bienestar colectivo.
Educación, inclusión y compromiso social
En el ámbito educativo, el Jardín de Infantes Nucleado N° 124 “Mauricio Franck” reconoció a los integrantes de la Comisión de la Asociación Cooperadora de 2005 por impulsar y concretar el proyecto de la institución. La distinción alcanzó a Ariel Schmidt, Mauro Vogt, Isidora Zibecchi, Raquel Zúber, Oscar Allión, Rubén Imhoff, María Selva Lezcano, Gisela Robledo, Betina Bertossi, Sandra Firbeda, Rubén Gardiol, Víctor Altamirano, Marcelo Federici y Daniel Fontanini.
Por su parte, la Escuela Primaria N° 321 destacó a Nelvis Laura Berlincourt, quien trabajó durante 33 años como portera. El Taller Manual N° 201 reconoció a la alumna Elida Mansilla por su trayectoria y dedicación, mientras que el CAEBA N° 180 distinguió a Damián Franzen por su acompañamiento a la educación permanente de jóvenes y adultos.
El Servicio Pedagógico Especial homenajeó a la psicopedagoga Sandra Méndez por su aporte al acompañamiento y la inclusión de los estudiantes.
La Escuela de Educación Técnico Profesional N° 298 “Miguel Manfredi” reconoció al profesor y director Martín Vicentín por su trayectoria vinculada a la industria láctea y a la comunidad educativa. En tanto, la EEMPA N° 6031 distinguió a Mirna Humeler por su compromiso administrativo y pedagógico, y el Complejo Educativo “Beato Luis María Monti” destacó a su representante legal, Guillermo Jossen, por impulsar la apertura del anexo educativo en Franck.
En el área social y religiosa, la parroquia “Nuestra Señora del Rosario” reconoció a Damián Lang, caminante de Fazenda de la Esperanza y cofundador del grupo de contención de adicciones “Esperanza Viva”. Cáritas Parroquial distinguió a María Teresa Mansilla, tesorera y voluntaria desde hace 13 años, mientras que la Iglesia Evangélica del Río de la Plata homenajeó a Alicia Puerta por sus años de servicio y dedicación.
ACADis, a través del Centro de Día Senderos, expresó su agradecimiento a la Mutual del Club Atlético Franck por su acompañamiento y padrinazgo. También recibieron distinciones Raúl Arber, por una década de trabajo en el Centro de Jubilados y Pensionados, y Ana Bourdin, por su trayectoria y colaboración con el Club de Abuelos y Tercera Edad.
Trayectorias que fortalecen las instituciones
La Asociación Bomberos Voluntarios reconoció a Sergio Mansilla por sus 10 años de servicio ininterrumpido y sus aportes al área de comunicaciones. Por su parte, la Asociación Cosmopolita de Socorros Mutuos “La Fraternal” y su mutual distinguieron a Néstor Lorenz por sus 50 años de labor institucional.
En el ámbito deportivo, el Club Atlético Franck homenajeó a Juan Carlos Fenske por sus 37 años de trayectoria y participación en la comisión central y la subcomisión de pesca. El Club Social y Deportivo Argentino destacó a Felipe González por su permanente colaboración, mientras que el Cycles Moto Club Franck reconoció a Cristian Degiorgio, expresidente y actual integrante activo de la comisión.
El mutualismo y el sector productivo también tuvieron su espacio en la ceremonia. La Mutual del Club Atlético Franck distinguió a la contadora pública nacional Inés del Carmen Jullier por su acompañamiento profesional y humano desde 1989. La Mutual del Club Atlético Juventud Unida, en tanto, reconoció al Departamento de Auditoría Externa, encabezado por el licenciado Esteban Cordiviola, por su aporte a la transparencia institucional.
El Centro Regional de Producción, Industria y Comercio designó como empresa destacada a SOLA Y BRUSA S.A., en reconocimiento a su trayectoria empresarial y proyección regional e internacional. La Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Franck Ltda. homenajeó a Abelardo Luis Fumero por sus 40 años de participación en el Consejo de Administración, mientras que la Cooperativa de Trabajo Franck Ltda. distinguió a Silvia Torres por su responsabilidad profesional, amabilidad y predisposición.
Cultura, identidad y participación comunitaria
Las entidades culturales y las colectividades también reconocieron a personas que contribuyen a mantener vivas las tradiciones y promover la participación comunitaria.
La Biblioteca Popular “Mariano Moreno” distinguió al joven Santiago Laurita, integrante de la Escuelita de Ajedrez, y a Soledad Muller por su colaboración con las actividades culturales. El Ballet Peña Itatí reconoció a la joven bailarina Jana Lauxmann por su desempeño y compromiso durante cuatro años en el elenco.
La Asociación Suiza Interlaken rindió homenaje a su socio vitalicio Héctor Donnet, recordando su impulso a los cuerpos de baile de la institución. Por su parte, la Asociación Círculo Italiano Argentino destacó a Marina Battista por su colaboración permanente en la organización de eventos.
La Agrupación “Los Vecinos” distinguió a José Luis Demartin por su trabajo sostenido en el mantenimiento y la mejora del predio. Finalmente, los Rodanteros de Franck fueron reconocidos por su participación durante tres años consecutivos en los festejos de la localidad.
La nómina de homenajeados refleja la diversidad de instituciones que forman parte de la vida de Franck y el aporte de quienes, desde la educación, la solidaridad, el deporte, la producción y la cultura, contribuyen al desarrollo de la comunidad. En el marco del aniversario, el reconocimiento puso en primer plano el valor del trabajo colectivo y la participación ciudadana en la construcción de la identidad local.