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Sábado fresco y con baja probabilidad de lluvias en la ciudad de Santa Fe

El termómetro marcará entre 12° y 19°, con un leve aumento de las chances de precipitaciones durante la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las chances de precipitaciones aumentarán durante la tarde. Crédito: Fernando Nicola.Las chances de precipitaciones aumentarán durante la tarde. Crédito: Fernando Nicola.
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Este sábado 10 de octubre, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada presentará una baja probabilidad de precipitaciones, con condiciones que variarán a lo largo del día.

Durante la mañana, las chances de lluvia se ubicarán por debajo del 10%. Por la tarde, aumentarán a un rango de entre el 10% y el 40%, mientras que por la noche volverán a descender.

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En cuanto al viento, durante la mañana soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, mantendrá esa intensidad y dirección. Hacia la noche, disminuirá su velocidad y se ubicará entre 7 y 12 km/h, también proveniente del sudeste.

La temperatura mínima prevista es de 12°, mientras que la máxima alcanzará los 19° durante la tarde. Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 15°.

Imagen ilustrativa. Puerto de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Fernando NicolaLa temperatura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 19° en la capital provincial. Crédito: Fernando Nicola

De esta manera, el sábado tendrá temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones durante gran parte de la jornada, con un leve incremento de las chances de lluvia por la tarde.

Pronóstico extendido

  • El domingo 11 se espera una mínima de 11° y una máxima de 21°. No se prevén precipitaciones.
  • Para el lunes 12, el SMN anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Sin chances de lluvia.

Finalmente, el martes 13 tendrá una mínima de 12° y una máxima de 21°. No se esperan precipitaciones durante la jornada.

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