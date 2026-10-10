Este sábado 10 de octubre, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada presentará una baja probabilidad de precipitaciones, con condiciones que variarán a lo largo del día.
Sábado fresco y con baja probabilidad de lluvias en la ciudad de Santa Fe
El termómetro marcará entre 12° y 19°, con un leve aumento de las chances de precipitaciones durante la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Durante la mañana, las chances de lluvia se ubicarán por debajo del 10%. Por la tarde, aumentarán a un rango de entre el 10% y el 40%, mientras que por la noche volverán a descender.
En cuanto al viento, durante la mañana soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, mantendrá esa intensidad y dirección. Hacia la noche, disminuirá su velocidad y se ubicará entre 7 y 12 km/h, también proveniente del sudeste.
La temperatura mínima prevista es de 12°, mientras que la máxima alcanzará los 19° durante la tarde. Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 15°.
De esta manera, el sábado tendrá temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones durante gran parte de la jornada, con un leve incremento de las chances de lluvia por la tarde.
Pronóstico extendido
- El domingo 11 se espera una mínima de 11° y una máxima de 21°. No se prevén precipitaciones.
- Para el lunes 12, el SMN anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Sin chances de lluvia.
Finalmente, el martes 13 tendrá una mínima de 12° y una máxima de 21°. No se esperan precipitaciones durante la jornada.