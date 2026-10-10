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Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento.

Cortes de luz programados por la EPE.Cortes de luz programados por la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este sábado 10 de octubre se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento y reformas en subestación. canal oficial de la EPE.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 09:00 San Jerónimo, 1 de Mayo, I. Freyre y La Rioja

08:00 - 12:00 Av. A. del Valle, Castelli, 1 de Mayo y Espora

09:00 - 10:00 Primera Junta, Tucumán, 1 de Mayo y 4 de Enero

10:00 - 11:00 La Rioja, 9 de julio, 1 de Mayo y Primera Junta

11:00 - 13:00 Bv. Pellegrini, 4 de Enero, Francia y S. del Estero

11:00 - 13:00 Tucumán, 9 de Julio, 1 de Mayo y Primera Junta

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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