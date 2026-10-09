Si estás por salir de casa este viernes 9 de octubre, conviene revisar el pronóstico, los principales inconvenientes de tránsito y las interrupciones de servicios previstas para la mañana. En esta guía de El Litoral reunimos la información disponible para organizar los traslados, anticipar demoras y saber qué tener en cuenta durante el día.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 9 de octubre
La jornada comenzó con cielo cubierto y probabilidad de lluvias. Hay desvíos en el Puente Carretero, un corte en la RN A012, trabajos sobre la RN 174 y cortes de luz programados en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.
Clima en Santa Fe hoy: fresco, nublado y con probabilidad de lluvias
La ciudad de Santa Fe comenzó este viernes con 12,3°C, cielo cubierto y una humedad del 98%, de acuerdo con los datos meteorológicos informados durante las primeras horas. La presión atmosférica se ubicó en 1014,4 hPa, el viento soplaba del sur a 23 km/h y la visibilidad era de 12 kilómetros.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada inestable, con lluvias aisladas durante la mañana y chaparrones por la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 10% y el 40% en las tres franjas horarias.
En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 13°C y una máxima de 18°C. Durante la mañana, el registro previsto es de 14°C; por la tarde, alcanzaría los 18°C, y por la noche descendería hasta los 15°C.
El viento continuará predominando del sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde. Para la noche, se prevé una disminución a entre 7 y 12 km/h.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Las temperaturas serán frescas, especialmente durante las primeras horas y al anochecer. También es recomendable llevar paraguas o impermeable por la posibilidad de precipitaciones.
El pronóstico extendido anticipa una máxima de 19°C para el sábado, 21°C para el domingo y 20°C para el lunes. Las mínimas previstas son de 13°C, 14°C y 13°C, respectivamente.
Tránsito en Santa Fe hoy: desvíos, obras y calles afectadas
Las lluvias y lloviznas registradas en distintos sectores de la provincia complican las condiciones de circulación. La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó sobre calzadas húmedas y resbaladizas y banquinas inestables en las regiones norte, centro y sur.
La recomendación es reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y evitar maniobras bruscas.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Continúan los cambios en la circulación por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, los conductores que utilizaban el tramo intervenido de avenida 7 de Marzo deben desviar por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, funciona un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. La mano hacia Santo Tomé opera en doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé, prestá atención a la señalización y a las indicaciones del personal policial. Es conveniente prever más tiempo para el traslado y considerar la Autopista Rosario-Santa Fe como alternativa, según el destino.
Descarrilamiento de un tren: calles afectadas
El informe de tránsito de El Litoral señala un descarrilamiento ferroviario que afecta la circulación en las calles General Paz, Hernandarias y Cassanello.
Antes de dirigirte hacia ese sector, tené en cuenta la posibilidad de interrupciones y buscá recorridos alternativos. La información disponible no permite confirmar el horario de normalización total de los cruces.
RN A012: corte entre Ricardone y la vieja ruta 9
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, está interrumpida la circulación para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25, conocida como Camino de la Cremería, a la altura de Ricardone, y la vieja ruta nacional 9.
Se realizan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25.
Si tenés previsto viajar por ese sector, respetá las indicaciones viales y contemplá posibles demoras.
RN 174: trabajos en el Puente Rosario-Victoria
Continúan las tareas sobre la calzada a la altura del kilómetro 59,2. Mientras se desarrollan los trabajos, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas.
La modalidad puede generar demoras. Se recomienda reducir la velocidad y respetar la señalización dispuesta en el sector.
Autopista Santa Fe-Rosario
El reporte de las primeras horas informó la presencia de un camión averiado y balizado sobre la banquina, a la altura del kilómetro 2, en Granadero Baigorria, en sentido hacia Santa Fe.
Al tratarse de un reporte puntual, es importante comprobar si la situación continúa antes de iniciar el viaje.
Cortes de luz en Santa Fe y Santo Tomé: horarios y zonas
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó interrupciones programadas para este viernes 9 de octubre por tareas de mantenimiento, retiro de líneas, reemplazo de postes y conductores y maniobras en la red.
Estos son los sectores y horarios consignados en el cronograma publicado por El Litoral.
Santa Fe
De 7 a 11: bulevar Gálvez, Dorrego, Sargento Cabral y Laprida.
De 7.30 a 9.30: Lavalle, Pedro de Vega, Vélez y Hernandarias.
De 8 a 10: Mitre, Vieytes, Candioti y Risso.
De 8 a 12: Teniente Loza, Las Tacuaritas, Chaco y Arocca.
De 8 a 12: avenida Peñaloza, Ayacucho, Zeballos y 4 de Enero.
De 8 a 12: bulevar Gálvez, Alem, Laprida y Dorrego.
De 8 a 12: calles Velocidad y Resistencia, entre la RN 168 y Las Talas.
De 9 a 13: Beruti, Larrea, Rosas y Crespo.
De 9 a 13: Chaco, Menchaca, Mantovani y Peñaloza.
Santo Tomé
De 8 a 10: Laprade, Centenario, Libertad y Dorrego.
De 8 a 10: Laprade, Richieri, Juan José Paso y 3 de Febrero.
De 8 a 11: Alberdi, López y Planes, Hipólito Yrigoyen y Saavedra.
Los horarios corresponden a la planificación informada y pueden estar sujetos a modificaciones. Si vivís o trabajás en alguna de estas zonas, conviene organizar con anticipación las tareas que dependan del suministro eléctrico.
Para comprobar cambios o consultar otras localidades, se puede recurrir al sitio oficial de la Empresa Provincial de la Energía.
Antes de salir de casa: checklist para este viernes
Antes de comenzar la jornada, repasá estos puntos:
Clima: llevá abrigo y, por la posibilidad de lluvias, un paraguas o impermeable.
Tránsito: si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé, contemplá los desvíos del Puente Carretero.
Calles afectadas: evitá, si es posible, el sector de General Paz, Hernandarias y Cassanello mientras no se confirme la normalización del tránsito ferroviario.
Viajes por ruta: consultá las condiciones de circulación antes de tomar la RN A012 o la RN 174.
Electricidad: verificá si tu zona está incluida en los cortes programados y organizá las tareas que dependan de la energía.
Agua: consultá los canales de ASSA ante cualquier inconveniente con el suministro.
Vacunación: si pensás concurrir al operativo de San Lorenzo, tené presente el horario de 13 a 17 y llevá tu carnet.
ANSES: revisá la terminación de tu DNI y la prestación que te corresponde antes de dirigirte a una oficina.