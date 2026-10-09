Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 9 de octubre

La jornada comenzó con cielo cubierto y probabilidad de lluvias. Hay desvíos en el Puente Carretero, un corte en la RN A012, trabajos sobre la RN 174 y cortes de luz programados en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.