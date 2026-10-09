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En Vivo Viernes 9 de octubre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:57 / Vie. 09.10.2026

Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe

Por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan los desvíos y cambios en la circulación.

En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina, está operativo un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.

06:57 / Vie. 09.10.2026

RN A012 – Corte y desvíos

Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, permanece interrumpida la circulación para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta nacional 9. Se implementan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar las indicaciones y prever demoras.

06:57 / Vie. 09.10.2026

RN 174 – Puente Rosario-Victoria

Continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del kilómetro 59,2. Durante las tareas, el tránsito circula de manera alternada las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras. Se solicita respetar la señalización y reducir la velocidad.

06:44 / Vie. 09.10.2026

Descarriló el tren

Se ven afectadas las calles General Paz, Hernandarias y Cassanello

06:33 / Vie. 09.10.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Se registran lloviznas leves que provocan calzadas húmedas y resbaladizas en rutas de las regiones norte, centro y sur. Extremar precauciones al transitar, disminuir la velocidad.

06:32 / Vie. 09.10.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

En el KM 02, altura de Grandero Baigorria - Sentido a Santa Fe. Camión balizado averiado en banquina

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