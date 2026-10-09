Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan los desvíos y cambios en la circulación.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, está operativo un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
RN A012 – Corte y desvíos
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, permanece interrumpida la circulación para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta nacional 9. Se implementan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar las indicaciones y prever demoras.
RN 174 – Puente Rosario-Victoria
Continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del kilómetro 59,2. Durante las tareas, el tránsito circula de manera alternada las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras. Se solicita respetar la señalización y reducir la velocidad.
Descarriló el tren
Se ven afectadas las calles General Paz, Hernandarias y Cassanello
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Se registran lloviznas leves que provocan calzadas húmedas y resbaladizas en rutas de las regiones norte, centro y sur. Extremar precauciones al transitar, disminuir la velocidad.