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Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 9 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:00 - 11:00 Bv. Gálvez, Dorrego, Sgto. Cabral y Laprida

07:30 - 09:30 Lavalle, Pedro de Vega, Vélez y Hernandarias

08:00 - 10:00 Mitre, Vieytes, Candioti y Risso

08:00 - 12:00 Tte. Loza, Las Tacuaritas, Chaco y Arocca

08:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Ayacucho, Zeballos y 4 de Enero

08:00 - 12:00 Bv. Gálvez, Alem, Laprida y Dorrego

08:00 - 12:00 Por calle Velocidad y Resistencia entre Ruta Nac. N168 y Las Tala

09:00 - 13:00 Beruti, Larrea, Rosas y Crespo

09:00 - 13:00 Chaco, Menchaca, Mantovani y Peñaloza

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Laprade, Centenario, Libertad y Dorrego

08:00 - 10:00 Laprade, Richieri, JJ Paso y 3 de Febrero

08:00 - 11:00 Alberdi, López y Planes, H. Irigoyen y Saavedra

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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