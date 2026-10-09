Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 9 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:00 - 11:00 Bv. Gálvez, Dorrego, Sgto. Cabral y Laprida
07:30 - 09:30 Lavalle, Pedro de Vega, Vélez y Hernandarias
08:00 - 10:00 Mitre, Vieytes, Candioti y Risso
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Las Tacuaritas, Chaco y Arocca
08:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Ayacucho, Zeballos y 4 de Enero
08:00 - 12:00 Bv. Gálvez, Alem, Laprida y Dorrego
08:00 - 12:00 Por calle Velocidad y Resistencia entre Ruta Nac. N168 y Las Tala
09:00 - 13:00 Beruti, Larrea, Rosas y Crespo
09:00 - 13:00 Chaco, Menchaca, Mantovani y Peñaloza
Santo Tomé
08:00 - 10:00 Laprade, Centenario, Libertad y Dorrego
08:00 - 10:00 Laprade, Richieri, JJ Paso y 3 de Febrero
08:00 - 11:00 Alberdi, López y Planes, H. Irigoyen y Saavedra
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.