La fuerte tormenta que golpeó al centro norte de la provincia de Santa Fe tuvo como consecuencia un desperfecto en la estación transformadora de la comuna de Santa Rosa de Calchines.
En medio de la tormenta explotó la estación transformadora de Santa Rosa de Calchines
Desde la EPE informaron que se incendió un tablero. Se repuso el servicio al tiempo que restaban completar otras tareas para normalizar la situación. Otros dos puntos de la región complicados por el temporal.
Un video que circula por redes sociales muestra el momento del incidente en la localidad del departamento Garay que pudo ser contenido. Al respecto, desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron a El Litoral que el siniestro se originó en un tablero.
La situación se controló y luego se repuso el servicio. Sin embargo, aclararon desde la EPE, que faltaban completar tareas en la estación para normalizar el funcionamiento.
Otros puntos complicados
En simultáneo, desde la empresa prestataria informaron que hay situaciones que están siendo atendidas.
Por un lado en la Ruta Provincial 1, jurisdicción de San José del Rincón a la altura de Callejón Pinto.
Mientras que por el otro, la comuna de Colonia San José se encontraba parcialmente sin servicio y operarios de la EPE debían atender la zona.
También había inconvenientes en un sector de Santo Tomé, que recibe servicio en la estación transformadora Pay Zumé.
Temporal
La tarde del miércoles se hizo noche de repente con el paso de una feroz tormenta de viento, actividad eléctrica y algo de lluvia.
En la ciudad de Santa Fe hasta las 20.30 el registro de lluvia caída informado por el municipio fue el siguiente:
• Los Polígonos: 20,25 mm
• Centro: 12,50 mm
• Deleg. Alto Verde: 11,25 mm
• CIC F. Zuviría: 14,50 mm
Además, indicaron que se registró intensidad máxima de 54,00 mm/h, en Los Polígonos, a las 19:35 hs. Ráfaga de viento máximo de 51,6 Km/h de dirección Sur Sureste (SSE), en Deleg. Alto Verde, a las 18:40 hs.