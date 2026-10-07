La tormenta prevista para este miércoles finalmente alcanzó a la ciudad de Santa Fe, en el marco del alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para distintos sectores de la provincia y gran parte del centro del país. El fenómeno estuvo acompañado por lluvias y fuertes ráfagas de viento.
Tormenta en Santa Fe: así fueron las lluvias y las ráfagas registradas este miércoles
La Municipalidad informó los acumulados de precipitaciones hasta las 20.30. En Los Polígonos se registró la mayor intensidad de lluvia, mientras que en Alto Verde se midió la ráfaga más fuerte.
De acuerdo con los datos suministrados por la Municipalidad de Santa Fe, hasta las 20.30 de este miércoles 7 de octubre se habían acumulado 20,25 milímetros en Los Polígonos, 14,50 mm en el CIC Facundo Zuviría, 12,50 mm en el Centro y 11,25 mm en la Delegación Alto Verde.
El registro de mayor intensidad de lluvia se produjo en Los Polígonos, donde se alcanzaron 54 milímetros por hora a las 19.35.
En cuanto al viento, la ráfaga máxima fue de 51,6 km/h, con dirección sur-sudeste (SSE), y se registró en la Delegación Alto Verde a las 18.40.
Una tarde marcada por la tormenta
La llegada del frente de tormenta se produjo durante la tarde, después de varias horas de cielo cubierto y condiciones de creciente inestabilidad en la capital provincial.
El SMN había previsto para la ciudad tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de abundantes precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.
El alerta amarillo alcanzó a los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo, con acumulados estimados inicialmente entre 20 y 50 milímetros, aunque con la posibilidad de superar esos valores de manera puntual.
En la ciudad, el Municipio había activado el protocolo preventivo y reforzado las tareas de limpieza y desobstrucción de bocas de tormenta, canales y cunetas, además de mantener bajo monitoreo el sistema de drenaje y las estaciones de bombeo.
Cómo sigue el tiempo
La inestabilidad continuará durante las próximas horas y el escenario meteorológico seguirá bajo vigilancia. El pronóstico anticipaba tormentas durante la noche y un progresivo descenso de las temperaturas en los días siguientes.
El jueves se espera una jornada todavía inestable, mientras que el viernes llegaría un marcado descenso térmico, con temperaturas estimadas entre 13 y 17 grados.
Datos de lluvia en Santa Fe hasta las 20.30:
Los Polígonos: 20,25 mm
CIC F. Zuviría: 14,50 mm
Centro: 12,50 mm
Delegación Alto Verde: 11,25 mm
Intensidad máxima: 54 mm/h, en Los Polígonos, a las 19.35
Ráfaga máxima: 51,6 km/h, en Alto Verde, a las 18.40