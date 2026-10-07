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Alerta temprana en once provincias

Las Fuerzas Armadas despliegan un operativo preventivo ante el impacto de El Niño

Frente al impacto del fenómeno climático, el gobierno nacional articula protocolos de emergencia y asistencia sanitaria en diversas regiones del territorio.

Defensa Civil y Fuerzas Armadas activaron protocolos de emergencia y alerta temprana en el Litoral y la Patagonia ante el impacto del fenómeno de El Niño. Defensa Civil y Fuerzas Armadas activaron protocolos de emergencia y alerta temprana en el Litoral y la Patagonia ante el impacto del fenómeno de El Niño.
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A través de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria y junto a distintas autoridades y personal especializado de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa de la Nación ha participado en las actividades de coordinación que comenzaron a desarrollarse con las primeras Mesas de Trabajo ENOS, desde mayo en adelante. Estas instancias, presenciales y virtuales, permitieron articular acciones provenientes de las provincias de Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán.

niño defensa fuerzas armadasEl Ministerio de Defensa ha participado en las actividades de coordinación que comenzaron a desarrollarse con las primeras Mesas de Trabajo ENOS.

En estos encuentros, se tendieron las redes para coordinar la elaboración de estrategias eficaces destinadas a poner capacidades, medios y personal del sistema de Defensa al servicio de la comunidad, como parte de las tareas de protección civil.

De este modo, según informan desde la Dirección General de Prensa y Comunicación Institucional del Ministerio de Defensa de la Nación, se llega a este momento en el que se realiza el despliegue del primer escalón de la Defensa, en el marco de una respuesta interministerial e interagencial.

niño defensa fuerzas armadasFrente al impacto del fenómeno climático, el gobierno nacional articula protocolos de emergencia y asistencia sanitaria en diversas regiones del territorio.

El objetivo es articular protocolos de emergencia locales y unificar el sistema de alerta temprana para la coordinación de apoyos logísticos y sanitarios en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Con escenarios variables, debido a la posibilidad de distintas afectaciones de acuerdo a las características propias de cada zona, las consecuencias de El Niño podrían manifestarse con inundaciones en el Litoral, nevadas extraordinarias en la Patagonia y la Cordillera, o fuertes tormentas en la región pampeana. Por ello, los destinos de las distintas fuerzas en todo el litoral se encuentran atentos a cada evento.

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