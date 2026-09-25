El ministro de Obras Públicas en una comisión de Diputados

Enrico: "Más allá de la fuerte inversión, si llueve mucho vamos a tener problemas en algunas localidades"

Detalles de lo realizado en materia hídrica y vial para prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Insistencia en la presencia de poblaciones en zonas inundables. "En el gran Santa Fe, 1900 familias viven en el valle de inundación", explicó el funcionario provincial.