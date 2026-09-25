Más de $14 mil millones en limpieza de canales; trabajos en la mayoría de las cien poblaciones más expuestas al agua; $88 mil millones en obras de defensa; $89 mil millones en obras licitadas y ejecutadas por terceros; $5.174 millones para que comités de cuencas realicen trabajos de protección; otros $6.000 para que municipios hagan lo propio; compra de maquinarias más $19.450 millones en fortalecimiento de caminos y puentes forman parte de las acciones del gobierno santafesino para prevenir los efectos del fenómeno El Niño en el territorio.
Enrico: "Más allá de la fuerte inversión, si llueve mucho vamos a tener problemas en algunas localidades"
Detalles de lo realizado en materia hídrica y vial para prevenir los efectos del fenómeno El Niño. Insistencia en la presencia de poblaciones en zonas inundables. "En el gran Santa Fe, 1900 familias viven en el valle de inundación", explicó el funcionario provincial.
Los datos, más mapas y gráficos fueron expuestos por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados que preside el radical Dionisio Scarpin. La actividad fue prácticamente la única que hubo en la semana en la Legislatura, embelesada con los Juegos Suramericanos como gran parte de la población.
Enrico asistió al encuentro acompañado por el secretario general del ministerio, Marcos Renna, y una decena de diputados participaron de la reunión que derivó luego en otros temas referidos a la futura ley de Ordenamiento Territorial así como posibles obras en carpetas.
El ministro desplegó cifras, fundamentos de las erogaciones que se vienen realizando en el territorio pero advirtió que "si llueve mucho vamos a tener problemas en muchas localidades". Cuando se le preguntó sobre cómo se actuará ante estas emergencias, les recordó que "Protección Civil es la primera llegada del Estado" remarcando que la provincia ha trazado una hoja de ruta a seguir.
Fue en ese marco que recordó que el Gran Santa Fe, unas 1900 familias viven en el valle de inundación con todo el riesgo que ello significa. Después reiteró algo que había señalado a El Litoral semanas atrás: más de 250 roturas de la defensa de la ruta 1 provocada por vecinos para ingresar de manera más directa a sus residencias. Es más, dijo que para reparar el terraplén Garello debieron sacar a familias y una de ellas a la que el gobierno le alquiló una propiedad, volvió a usurpar la zona.
Durante la exposición, tanto Enrico como Renna fueron dando detalles de la situación hídrica de la provincia, agregando datos de cómo se hicieron los procesos licitatorios e incluso cómo hubo compulsas de precios y negociaciones con empresas para apurar determinados trabajos por la vulnerabilidad de determinadas localidades o zonas de la provincia. Otro mapa desplegado ante los diputados expone claramente las zonas de la provincia donde se almacerá agua por cuestiones geográficas.
La provincia de Santa Fe tiene una red de canales de 18.500 km donde van desde ríos como el Salado o el Carcarañá hasta cursos más pequeños. Con la provincia dividida en tres partes, la limpieza de canales se está realizando con empresas contratadas. La inversión en la zona norte es de $4.603 millones para abarcar 259 km; en la zona centro, $5.075 para 352 km y en el sur, $ 4.826 millones para reparar 322 km.
Un relevamiento del mapa provincial determinó que son 100 las localidades con mayor riesgo hídrico de las cuales en 90 ya hay trabajos de protección en marcha. Las localidades fueron expuestas y marcadas en un mapa desplegado ante los propios legisladores.
Luego, Enrico se explayó sobre las obras de defensa, también con la provincia dividida en tres partes con millonarias inversiones. En la zona norte, $13.455 millones para proteger a Villa Minetti, Santa Margarita y Villa Minetti. En el centro, $45.126 millones para el Gran Santa Fe, el terraplén Garello, María Susana y la defensa de la ciudad de San Javier. En el sur, $30.400 para el terraplén Melincué, cascada Saladillo y la estación de bombeo de La Picasa.
También la cartera de Obras Públicas hizo convenios con comités de cuenca y municipios para que realicen obras. Otra parte hubo contratación de empresas por $89.000 millones. Con 29 comités de cuenca fueron girados $5.174 millones y a 51 municipios, la suma de $6.086 millones.
El ministro sumó la maquinaria pesada adquirida por el gobierno más un camión para su traslado a las zonas en emergencia. Agregó la compra de bombas y la reparación de las 40 bombas que tiene la municipalidad de Santa Fe para el bombeo.
Por último, dio cuenta de que desde Vialidad se llevan invertidos $19.458 millones para trabajos de estabilizado granular y arenado; alcantarillas y puentes así como alteos.
ATN
El informe de Enrico ante la Comisión de Diputados detalló también el envío de tres Aportes No Reintegrables (ATN) en los últimos meses. Se trata de $2.933 millones con asignaciones específicas como para localidades afectadas por grandes lluvias como Vera, Villa Minetti o María Teresa. Son 14 los municipios que recibieron esos fondos de la Nación.
Vera recibió $638 millones; María Teresa, $530 y Villa Minetti $425 millones, fueron las más beneficiadas tras recibir lluvias con milimetrajes inusuales.
Con Brasil
Renna informó que la provincia de Santa Fe está en contacto con autoridades hídricas de Brasil para intentar coordinar acciones ante una crecida importante del Paraná y el compartamiento de las represas hidroeléctricas. Cuando se lo consultó si la tarea era con Nación y otras provincias, el funcionario fue claro: "Santa Fe abrió una negociación con Brasil por el tema aguas".
Acciones definidas
El ministro Enrico y el secretario Renna hablaron de acciones invisibles y de coordinación necesarias para conformar un plan hídrico.
Así marcaron el fortalecimiento de la gobernanza hídrica; también el fortalecimiento de la unidad de atención de procedimientos y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.