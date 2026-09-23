La construcción del nuevo Samco de Progreso, en el departamento Las Colonias, dio un nuevo paso con la apertura de 13 ofertas económicas en el marco de la licitación pública para ejecutar la obra.
Se licitó el nuevo Samco de Progreso: hubo 13 ofertas para una obra de $1.480 millones
El nuevo centro de salud se construirá en la esquina de Libertad y Mendoza. La obra tiene un presupuesto oficial de $1.480 millones y un plazo de ejecución de ocho meses.
El futuro centro de salud estará ubicado en la esquina de Libertad y Mendoza y contará con 493 metros cuadrados cubiertos y otros 220 metros cuadrados semicubiertos. El presupuesto oficial establecido para los trabajos asciende a $1.480 millones, mientras que el plazo previsto para la ejecución es de ocho meses.
El proyecto contempla un edificio destinado a la atención primaria integral y busca concentrar en un espacio diseñado específicamente para el uso sanitario distintos servicios que actualmente requiere la localidad.
Cómo será el nuevo edificio
El acceso principal estará ubicado sobre la intersección de Libertad y Mendoza y contará con un sector cubierto. Sobre calle Libertad se dispondrá además un ingreso independiente para ambulancias, con el objetivo de facilitar la circulación y el funcionamiento operativo del establecimiento.
El edificio incluirá un área de enfermería, sala de imágenes preparada para la realización de ecografías y mamografías, sala de observación y consultorios para atención clínica, odontológica y ginecológica.
También contará con farmacia y sectores destinados a la administración general, además de los espacios necesarios para el funcionamiento del efector.
Un sistema constructivo diferente
Una de las características del proyecto es el sistema constructivo previsto. Se trata de un edificio con mampostería tradicional y una cubierta liviana de hierro galvanizado, que contará con aislación térmica y acústica.
De acuerdo con las características técnicas informadas, esta modalidad busca simplificar tanto la ejecución como el mantenimiento posterior del edificio.
El uso de materiales y técnicas de construcción tradicionales también permitiría una mayor participación de proveedores y trabajadores de la región durante el desarrollo de la obra, especialmente en rubros vinculados con materiales de construcción y mano de obra.
Las 13 ofertas
Durante la apertura de sobres se presentaron 13 propuestas económicas. Los montos ofertados fueron los siguientes:
MT S.R.L.: $1.204.000.000.
EFE Construcciones S.R.L.: $1.275.000.000.
ICA S.R.L.: $1.305.000.000.
CREA S.A.: $1.365.928.000.
Saux Wernly S.A.: $1.410.000.000.
VFM S.A.: $1.460.000.000.
PH Constructora S.R.L.: $1.476.000.000.
Norte Grup S.R.L.: $1.593.000.000.
Riga Juan Ignacio: $1.614.000.000.
Soint S.R.L.: $1.680.000.000.
Aimar Luis José: $1.780.500.000.
Beurba S.A.: $2.214.955.000.
Electromecánica S.A.: $2.796.814.000.
La oferta más baja correspondió a MT S.R.L., con una propuesta de $1.204 millones, mientras que la más elevada fue la presentada por Electromecánica S.A., por $2.796,8 millones. La adjudicación quedará sujeta al análisis y evaluación de las propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso licitatorio.