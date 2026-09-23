Departamento Garay

Saladero Cabal sumó un nuevo espacio educativo en la Escuela N.º 563

La obra fue realizada en el marco del Programa Mil Aulas y permitirá ampliar la capacidad edilicia de la Escuela N.º 563 “Don Tomás Guido”, generando mejores condiciones para el desarrollo de las actividades de estudiantes y docentes.