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Saladero Cabal sumó un nuevo espacio educativo en la Escuela N.º 563

La obra fue realizada en el marco del Programa Mil Aulas y permitirá ampliar la capacidad edilicia de la Escuela N.º 563 “Don Tomás Guido”, generando mejores condiciones para el desarrollo de las actividades de estudiantes y docentes.

Más espacio para la educación: la Escuela N.º 563 estrenó una nueva aulaMás espacio para la educación: la Escuela N.º 563 estrenó una nueva aula
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La comunidad educativa de la Escuela N.º 563 “Don Tomás Guido” de Saladero Cabal incorporó un nuevo espacio a sus instalaciones con la inauguración de un aula construida en el marco del Programa Mil Aulas.

La obra permitirá ampliar la infraestructura disponible en la institución y generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares, tanto para los estudiantes como para el personal docente.

Una obra para ampliar la infraestructura escolar

La inauguración se concretó días atrás y representó la incorporación de un nuevo ambiente a la escuela de la localidad del departamento Garay. El aula permitirá contar con mayor disponibilidad de espacios para las actividades educativas y acompañar las necesidades de la institución.

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La intervención forma parte del Programa Mil Aulas, una iniciativa orientada a ampliar y mejorar la infraestructura de establecimientos educativos de la provincia.

Presencia de autoridades educativas e institucionales

Del acto participaron el senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner; la presidenta comunal de Saladero Cabal, Paola Ocampo; la delegada regional, Viviana Vergara; y la supervisora de Educación Primaria, Silvia Scalzotto.

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Durante la jornada se puso en valor la incorporación del nuevo espacio y la importancia de continuar realizando intervenciones destinadas a mejorar las condiciones edilicias de las escuelas de la región.

Un nuevo espacio para la comunidad educativa

Para la Escuela N.º 563 “Don Tomás Guido”, la incorporación del aula representa una ampliación de su infraestructura y suma una herramienta para el desarrollo cotidiano de las actividades escolares.

La comunidad educativa celebró la finalización de los trabajos y la posibilidad de contar con un espacio que contribuirá a acompañar el crecimiento de la institución y las necesidades de sus estudiantes y docentes.

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