La Junta de Protección Civil de San Javier puso en marcha un operativo de limpieza y acondicionamiento de los desagües urbanos y rurales del distrito, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos ante posibles períodos de lluvias intensas.
San Javier pone a punto 70 kilómetros de desagües para prevenir anegamientos
La Junta de Protección Civil lleva adelante trabajos de limpieza y acondicionamiento de la red de drenaje, que comprende unos 70 kilómetros entre la ciudad y las colonias. También se gestiona maquinaria para reforzar las tareas en sectores rurales.
El plan contempla una red de aproximadamente 70 kilómetros de desagües, que comprende tanto el área urbana como las colonias. Las tareas incluyen el retiro de sedimentos y residuos, la limpieza de alcantarillas y bocas de desagüe y el acondicionamiento de sectores considerados prioritarios.
Trabajos en distintos sectores de la ciudad y las colonias
En el área urbana, una de las intervenciones se desarrolla actualmente sobre el desagüe de calle Independencia, en el sector de barrio La Flecha. Allí, una retroexcavadora retira el material acumulado, mientras un camión se encarga de trasladar los residuos extraídos.
Los trabajos cuentan con la colaboración de la empresa vinculada a la obra de la Costanera, que aportó maquinaria y personal para reforzar las tareas.
El secretario de Obras Públicas, Damián Lescano, explicó que el objetivo es acondicionar los desagües antes de la llegada de períodos con mayores precipitaciones. Una vez finalizado el trabajo con maquinaria pesada, personal municipal continuará con la limpieza de bocas de tubos y alcantarillas utilizando equipos propios.
El operativo también alcanza al sector rural. En los últimos días se realizaron trabajos en Colonia Indígena, con colaboración de maquinaria de Vialidad, mientras se identifican otros puntos que podrían requerir intervención con equipos provinciales.
Una red de 70 kilómetros bajo relevamiento
El secretario de la Producción, Pablo Díaz, señaló que el municipio realizó un relevamiento de la red de drenaje del distrito, cuya extensión ronda los 70 kilómetros entre la ciudad y las colonias.
La intención es anticiparse a posibles inconvenientes y realizar las tareas de mantenimiento antes de que se produzcan episodios de lluvias importantes.
En paralelo, el municipio gestiona ante la Provincia la disponibilidad de una retroexcavadora que permita reforzar los trabajos, especialmente en sectores rurales donde los equipos municipales resultan insuficientes o no tienen capacidad para llegar.
“Son medidas preventivas. Cuando llegue un período de lluvias importantes no podemos salir en ese momento a hacer trabajos que debían realizarse anteriormente”, explicó Díaz.
Residuos: un problema para el funcionamiento de los desagües
Durante las tareas de limpieza también se detectó una importante cantidad de residuos arrojados dentro de los desagües, entre ellos botellas, plásticos, basura domiciliaria y hasta televisores.
Estos materiales pueden generar obstrucciones y dificultar el normal escurrimiento del agua, reduciendo la capacidad del sistema justamente durante los momentos de mayor demanda.
El ingeniero agrimensor Sebastián Elías Noetzel, integrante del equipo técnico de Planificación y Desarrollo Urbano, remarcó la necesidad de que los vecinos colaboren evitando utilizar canales, cunetas y desagües como lugares para arrojar residuos.
La advertencia apunta a que, una vez finalizada la limpieza, la presencia nuevamente de basura puede volver a generar obstrucciones en poco tiempo.
Reparación de maquinaria y sistema de bombeo
Como parte del operativo, el municipio también trabaja en la recuperación de dos equipos considerados importantes para estas tareas: una retroexcavadora de gran porte y una cargadora frontal.
Según explicó Lescano, ya se gestionaron los recursos para adquirir los repuestos necesarios y se espera volver a poner ambas máquinas en funcionamiento. Esto permitiría ampliar la capacidad operativa propia para continuar con el mantenimiento de la red de drenaje.
Otro de los aspectos contemplados en la planificación es el sistema de bombeo de la ciudad, especialmente por las modificaciones vinculadas con la obra de la Costanera.
Desde el equipo técnico indicaron que las bombas se encuentran en condiciones de ser utilizadas y que existe coordinación con la empresa a cargo de la obra para disponer del sistema en caso de ser necesario frente a un episodio de lluvias.
De esta manera, el esquema preventivo combina la limpieza de los desagües, la recuperación de maquinaria, el eventual apoyo de equipos provinciales y la disponibilidad del sistema de bombeo.
La prevención, antes de que llegue la lluvia
Las tareas buscan llegar a los períodos de mayores precipitaciones con la infraestructura de drenaje en condiciones y con capacidad para favorecer el rápido escurrimiento del agua.
La estrategia apunta a intervenir de manera anticipada y evitar que los trabajos de limpieza y mantenimiento deban realizarse durante un episodio de lluvias intensas.
En ese marco, desde Protección Civil también remarcaron la importancia de la participación de los vecinos. No arrojar residuos en calles, canales, cunetas o desagües es una medida sencilla que puede contribuir a mantener despejada la red y mejorar su funcionamiento cuando se registren precipitaciones abundantes.