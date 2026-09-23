Ante el riesgo de lluvias intensas

San Javier pone a punto 70 kilómetros de desagües para prevenir anegamientos

La Junta de Protección Civil lleva adelante trabajos de limpieza y acondicionamiento de la red de drenaje, que comprende unos 70 kilómetros entre la ciudad y las colonias. También se gestiona maquinaria para reforzar las tareas en sectores rurales.