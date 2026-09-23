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Gasoducto Regional Centro II: acordaron completar una obra clave para Rafaela y la región

El acuerdo entre Litoral Gas y la UTE TGS-SACDE permitirá avanzar con la finalización del Gasoducto Regional Centro II. Los trabajos comenzarían en la segunda quincena de octubre y la habilitación del sistema está prevista para comienzos de 2028. La obra permitiría ampliar el servicio a más de 28.000 hogares y acompañar el crecimiento productivo de la región.