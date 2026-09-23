El Gasoducto Regional Centro II avanza hacia una nueva etapa luego del acuerdo alcanzado entre Litoral Gas y la Unión Transitoria TGS-SACDE para completar la obra, que permitirá ampliar la capacidad de distribución de gas natural en Rafaela y distintas localidades del departamento Castellanos.
Gasoducto Regional Centro II: acordaron completar una obra clave para Rafaela y la región
El acuerdo entre Litoral Gas y la UTE TGS-SACDE permitirá avanzar con la finalización del Gasoducto Regional Centro II. Los trabajos comenzarían en la segunda quincena de octubre y la habilitación del sistema está prevista para comienzos de 2028. La obra permitiría ampliar el servicio a más de 28.000 hogares y acompañar el crecimiento productivo de la región.
Según lo informado tras el acuerdo, el inicio de los trabajos está previsto para la segunda quincena de octubre, mientras que la habilitación del sistema se proyecta para comienzos de 2028.
La confirmación fue recibida por autoridades locales y representantes de distintas localidades de la región, que venían planteando la necesidad de completar la infraestructura para ampliar la disponibilidad de gas natural y acompañar el crecimiento residencial y productivo.
Una obra de más de 140 kilómetros
El Gasoducto Regional Centro II tendrá una extensión superior a los 140 kilómetros y permitirá incrementar la capacidad del sistema de distribución de gas natural en la región.
De acuerdo con las proyecciones difundidas, la infraestructura podría posibilitar el acceso al servicio a más de 28.000 nuevos hogares, además de generar condiciones para acompañar la expansión de industrias, pequeñas y medianas empresas, comercios y estaciones de GNC.
La finalización del gasoducto también abre la posibilidad de avanzar posteriormente con nuevos proyectos ejecutivos para extender la red hacia otras localidades del departamento Castellanos y su zona de influencia.
El acuerdo entre Litoral Gas y TGS-SACDE
El entendimiento entre Litoral Gas y la UTE integrada por TGS-SACDE permite avanzar con la continuidad de los trabajos necesarios para completar el sistema.
La situación había sido abordada previamente en una reunión realizada en Rosario el 11 de agosto, donde autoridades de Litoral Gas recibieron al senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; al presidente de ENERFE Santa Fe Gas y Energías Renovables, Rodolfo Giacosa; y a intendentes y presidentes comunales de distintas localidades de la región.
En ese encuentro participaron representantes de San Vicente, Angélica, Bella Italia, Ramona, Ataliva, Humberto Primo y Tacural, junto con integrantes de los equipos técnicos de las empresas y organismos vinculados al proyecto.
La confirmación de una fecha estimada para el comienzo de los trabajos permite ahora avanzar en la planificación de las próximas etapas de la obra y en los proyectos destinados a ampliar posteriormente la red de distribución.
Impacto residencial y productivo
Además del impacto previsto sobre el acceso residencial al servicio, la ampliación de la infraestructura gasífera apunta a mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades productivas en una región con una importante presencia industrial, comercial y agropecuaria.
La disponibilidad de gas natural resulta especialmente relevante para industrias y pymes que utilizan el recurso en sus procesos productivos, así como para comercios y estaciones de GNC.
En este sentido, la finalización del Gasoducto Regional Centro II constituye una obra de infraestructura que permitirá ampliar la capacidad del sistema y generar condiciones para futuras conexiones.
Tras conocerse el acuerdo, Calvo destacó que contar con una fecha prevista para el inicio de los trabajos permite comenzar a planificar las etapas posteriores y avanzar en proyectos para que más localidades del departamento Castellanos puedan acceder al gas natural.
El cronograma informado establece como próximos hitos el inicio de los trabajos durante la segunda quincena de octubre y la puesta en funcionamiento del sistema a comienzos de 2028.