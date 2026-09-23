Departamento San Martín

Carlos Pellegrini: avanzan las obras de 12 viviendas y este viernes será el sorteo de preselección

Las unidades habitacionales superan el 85% de avance y atraviesan la etapa final de construcción. El sorteo de preselección se realizará este viernes 25 de septiembre, a las 11.30, en el Centro Cultural de la localidad.