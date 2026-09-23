La construcción de 12 viviendas en Carlos Pellegrini, departamento San Martín, ingresó en su etapa final. Las unidades presentan un avance físico superior al 85% y actualmente se ejecutan trabajos vinculados con la colocación de aberturas, armado de cielorrasos, construcción de veredas y pintura de los espacios interiores y exteriores.
Carlos Pellegrini: avanzan las obras de 12 viviendas y este viernes será el sorteo de preselección
Las unidades habitacionales superan el 85% de avance y atraviesan la etapa final de construcción. El sorteo de preselección se realizará este viernes 25 de septiembre, a las 11.30, en el Centro Cultural de la localidad.
En paralelo, ya fue definida la fecha para el sorteo de preselección de los postulantes. La instancia se llevará a cabo este viernes 25 de septiembre, a las 11.30, en las instalaciones del Centro Cultural, ubicado en Nicolás Levalle 953.
El complejo habitacional está conformado por 11 viviendas de prototipo compacto y una unidad adaptada para personas con discapacidad motriz. Todas cuentan con dos dormitorios y se encuentran emplazadas en la manzana delimitada por las calles Sarmiento, Moreno, una zona rural y una calle pública.
Cómo será el sorteo
El sorteo permitirá establecer el orden de preselección de los postulantes. Según se informó, posteriormente los seleccionados deberán atravesar una instancia de evaluación a cargo de los equipos técnicos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, que verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a las unidades.
De los 12 cupos disponibles, ocho corresponden a la demanda general. A ellos se suma un cupo para demanda general con antigüedad, dos destinados a integrantes de las fuerzas de seguridad —uno para quienes cuentan con más de 15 años de antigüedad y otro para quienes superan los cinco años— y una unidad reservada para personas con discapacidad motriz.
De esta manera, el sorteo constituye una instancia de preselección y no implica por sí mismo la adjudicación definitiva de las viviendas.
Infraestructura para el nuevo sector habitacional
Además de las unidades habitacionales, el proyecto contempla la incorporación de infraestructura urbana para integrar el nuevo sector a la trama de Carlos Pellegrini.
Los trabajos incluyen la ejecución de la red eléctrica de baja tensión y alumbrado público con tecnología LED, desagües cloacales, red vial con cordón cuneta y badenes, estabilizado granular, veredas peatonales, rampas de accesibilidad y arbolado urbano.
Las tareas de construcción de las viviendas se encuentran actualmente concentradas en los últimos trabajos de terminación, entre ellos la instalación de aberturas, cielorrasos, veredas y pintura.
La obra contempla una inversión superior a los 950 millones de pesos, de acuerdo con la información oficial difundida sobre el proyecto.