Una falla en un transformador afecta el suministro eléctrico en la zona suroeste de Santo Tomé. Según la información difundida, los operadores trabajan en el lugar para resolver el inconveniente y normalizar el servicio.
Servicio
Santo Tomé: una falla en un transformador afecta el suministro eléctrico en la zona suroeste
El inconveniente se registra en un sector de la ciudad. Operarios trabajan para resolver la falla y restablecer el servicio.
El inconveniente se registra en un sector de la ciudad. Créditos: Fernando Nicola
Trabajan para restablecer el servicio eléctrico en Santo Tomé
La interrupción del suministro se debe a una falla en un transformador identificado como Saavedra, que afecta a usuarios de la zona suroeste de la ciudad de Santo Tomé.
Falla en un transformador
Los operadores se encuentran trabajando para solucionar el desperfecto y restablecer el servicio eléctrico en el sector afectado.
Hasta el momento, no se informó un horario estimado para la normalización del suministro.
Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones de los canales oficiales de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para conocer las novedades sobre la reparación y la restitución del servicio.
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