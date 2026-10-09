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Santo Tomé: una falla en un transformador afecta el suministro eléctrico en la zona suroeste

El inconveniente se registra en un sector de la ciudad. Operarios trabajan para resolver la falla y restablecer el servicio.

El inconveniente se registra en un sector de la ciudad. Créditos: Fernando NicolaEl inconveniente se registra en un sector de la ciudad. Créditos: Fernando Nicola
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Una falla en un transformador afecta el suministro eléctrico en la zona suroeste de Santo Tomé. Según la información difundida, los operadores trabajan en el lugar para resolver el inconveniente y normalizar el servicio.

Trabajan para restablecer el servicio eléctrico en Santo Tomé

La interrupción del suministro se debe a una falla en un transformador identificado como Saavedra, que afecta a usuarios de la zona suroeste de la ciudad de Santo Tomé.

Falla en un transformadorFalla en un transformador

Los operadores se encuentran trabajando para solucionar el desperfecto y restablecer el servicio eléctrico en el sector afectado.

Hasta el momento, no se informó un horario estimado para la normalización del suministro.

Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones de los canales oficiales de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para conocer las novedades sobre la reparación y la restitución del servicio.

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