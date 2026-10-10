En el marco de las actividades por el 150° aniversario de la fundación de Pilar, estudiantes de tercero y cuarto año del nivel secundario del Colegio Santa Marta participaron de un recorrido histórico que invitó a los vecinos a redescubrir los orígenes de la localidad, conocer su patrimonio y reflexionar sobre los acontecimientos y las personas que contribuyeron a construir su identidad.
Pilar celebra sus 150 años con un recorrido histórico por los orígenes y la identidad del pueblo
En el marco de los 150 años de la fundación de Pilar, estudiantes de tercero y cuarto año del nivel secundario del Colegio Santa Marta protagonizaron un recorrido histórico por distintos espacios y sitios patrimoniales de la localidad. La propuesta combinó relatos, datos históricos y una visita a un Museo Itinerante para acercar a la comunidad a sus raíces y fortalecer la identidad local.
La iniciativa propuso una aproximación a la historia local a través de relatos, datos históricos y visitas a distintos sitios patrimoniales, con el objetivo de recuperar la memoria colectiva y acercar a la comunidad a los espacios que forman parte de su trayectoria.
La jornada también incluyó una visita al Museo Itinerante, instalado en el salón parroquial, que complementó la experiencia con una propuesta orientada a conocer y valorar el pasado de la localidad.
Los estudiantes, protagonistas de la memoria local
El recorrido estuvo a cargo de alumnos de tercero y cuarto año del Colegio Santa Marta, quienes participaron de una actividad que vinculó los contenidos educativos con la historia y el patrimonio de Pilar.
A través de las distintas paradas, los participantes pudieron aproximarse a episodios, referencias y espacios significativos para comprender cómo fue evolucionando la localidad a lo largo del tiempo. La propuesta también permitió poner en diálogo el pasado con el presente y reconocer la importancia de preservar los testimonios materiales e inmateriales que dan cuenta de la vida de la comunidad.
La participación de los estudiantes constituyó uno de los ejes de la iniciativa, al convertirlos en protagonistas de una experiencia de aprendizaje que trascendió el ámbito escolar y se compartió con la comunidad.
El patrimonio como parte de la identidad de Pilar
La actividad incluyó referencias a sitios patrimoniales y relatos vinculados con la historia del pueblo. Estos espacios representan una parte importante de la memoria local, ya que permiten reconocer las transformaciones de Pilar y el aporte de distintas generaciones a su desarrollo.
En ese contexto, la visita al Museo Itinerante en el salón parroquial sumó una instancia para acercarse al pasado desde otros testimonios y elementos históricos.
La propuesta puso de relieve el valor de conservar y difundir el patrimonio como una herramienta para transmitir conocimientos entre generaciones y fortalecer el sentido de pertenencia. En una celebración que marca un siglo y medio de historia, recuperar estos recuerdos también permite reconocer las huellas que dejaron quienes contribuyeron al crecimiento de la localidad.
Una celebración que mira al pasado y al futuro
El recorrido histórico se sumó a las iniciativas conmemorativas por los 150 años de Pilar, una fecha que invita a repasar los principales momentos de su desarrollo y a reconocer los vínculos que sostienen la vida comunitaria.
La comuna local destacó la participación de los estudiantes y docentes del Colegio Santa Marta, quienes hicieron posible la propuesta y promovieron una experiencia compartida de aprendizaje y reflexión.
La actividad dejó como eje la importancia de conocer los orígenes para comprender el presente y proyectar el futuro. En ese sentido, la recuperación de la historia local y la valoración de los espacios patrimoniales se presentan como herramientas para mantener viva la memoria colectiva y fortalecer la identidad de Pilar de cara a los próximos años.