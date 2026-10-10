Festejos

Pilar celebra sus 150 años con un recorrido histórico por los orígenes y la identidad del pueblo

En el marco de los 150 años de la fundación de Pilar, estudiantes de tercero y cuarto año del nivel secundario del Colegio Santa Marta protagonizaron un recorrido histórico por distintos espacios y sitios patrimoniales de la localidad. La propuesta combinó relatos, datos históricos y una visita a un Museo Itinerante para acercar a la comunidad a sus raíces y fortalecer la identidad local.