La ciudad de Suardi será escenario el próximo lunes 12 de octubre de la segunda edición de la Copa Bi-Departamental de Fútbol, una competencia que reúne a los campeones y subcampeones de las copas departamentales de Castellanos y San Cristóbal.
Sportivo Suardi recibirá las finales de la Copa Bi-Departamental de Fútbol
La segunda edición del certamen se disputará el lunes 12 de octubre en la cancha de Sportivo Suardi. Central de Ceres y Deportivo Aldao jugarán la final de la Copa de Plata, mientras que Sportivo Suardi y Ben Hur de Rafaela definirán la Copa de Oro.
La jornada se desarrollará en la cancha de Sportivo Suardi, donde se disputarán las dos finales del torneo. La programación contempla los cruces por las copas de Plata y Oro, con la participación de Central de Ceres, Deportivo Aldao, Sportivo Suardi y Ben Hur de Rafaela.
El certamen busca reunir a instituciones de ambas jurisdicciones y generar una instancia de competencia entre los equipos que se destacaron en los respectivos torneos departamentales.
El cronograma de las finales
La actividad comenzará a las 14.30 con la final de la Copa de Plata, que enfrentará a Central de Ceres, subcampeón de la Copa Departamento San Cristóbal, con Deportivo Aldao, subcampeón de la Copa Departamento Castellanos.
A las 16.45 se realizará el acto protocolar, con la presencia de autoridades, representantes de los clubes y medios de prensa. Durante la ceremonia también se presentarán los premios del certamen.
La jornada continuará a las 17 con la final de la Copa de Oro, en la que Sportivo Suardi, campeón de la Copa Departamento San Cristóbal, se medirá con Ben Hur de Rafaela, ganador de la Copa Departamento Castellanos.
La elección de Suardi como sede responde al sistema de alternancia de localías establecido para la competencia entre los dos departamentos.
Los antecedentes del certamen
La Copa Bi-Departamental tuvo su primera edición en 2025, cuando los partidos decisivos se disputaron en la cancha de Deportivo Aldao.
En aquella oportunidad, Juniors de Suardi se consagró campeón de la Copa de Plata, mientras que Brown de San Vicente obtuvo la Copa de Oro.
La segunda edición dará continuidad a la propuesta, que reúne a representantes de las ligas Regional Rafaelina, Ceresina y de San Francisco, con el acompañamiento de la Federación Santafesina de Fútbol.
El sistema de clasificación permite que los equipos que alcanzaron los primeros puestos en sus respectivas copas departamentales accedan a una nueva instancia competitiva, con dos títulos en juego.
Un encuentro para el fútbol regional
Además de la definición deportiva, la Copa Bi-Departamental busca fortalecer los vínculos entre los clubes y las instituciones liguistas de los departamentos Castellanos y San Cristóbal.
La participación de equipos de distintas localidades permite reunir a jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y simpatizantes en una jornada que pone en valor el desarrollo del fútbol regional.
Con dos finales programadas en la cancha de Sportivo Suardi, el lunes 12 de octubre se conocerán los nuevos ganadores de las copas de Oro y Plata, en una competencia que tendrá como protagonistas a cuatro equipos destacados de los torneos departamentales.