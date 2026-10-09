Entre Castellanos y San Cristóbal

Sportivo Suardi recibirá las finales de la Copa Bi-Departamental de Fútbol

La segunda edición del certamen se disputará el lunes 12 de octubre en la cancha de Sportivo Suardi. Central de Ceres y Deportivo Aldao jugarán la final de la Copa de Plata, mientras que Sportivo Suardi y Ben Hur de Rafaela definirán la Copa de Oro.