La tormenta que azotó a la ciudad uruguaya de Salto alteró la disputa de la novena fecha del Campeonato Salteño de fútbol de primera división. Mientras Ferro Carril consiguió una contundente victoria por 3-0 ante Libertad, el encuentro entre Salto Nuevo y Gladiador debió suspenderse cuando apenas se habían disputado 15 minutos, debido a las fuertes ráfagas de viento y la lluvia.
La tormenta desató el caos en el fútbol uruguayo: un partido duró apenas 15 minutos
El temporal obligó a interrumpir el duelo entre Salto Nuevo y Gladiador por el Campeonato Salteño 2026. Ferro Carril venció a Libertad y alcanzó la cima de la tabla.
La jornada se desarrolló en el estadio Ernesto Dickinson, donde las condiciones meteorológicas complicaron el normal desarrollo de la actividad. El árbitro intentó mantener el partido entre Salto Nuevo y Gladiador, pero el temporal terminó por hacer imposible la continuidad del juego.
Uno de los episodios que reflejó la intensidad del viento ocurrió tras un saque del arquero de Gladiador, Leandro Fagúndez. La pelota fue desplazada por una ráfaga hacia su propio arco y salió apenas desviada, en una escena que evidenció las dificultades para jugar en esas condiciones.
Antes de la interrupción, Gladiador había generado las situaciones más claras. El arquero Axel Leal respondió ante un remate de Echenausi y, poco después, volvió a intervenir frente a un intento de Lucas De Abreu.
Semana tormentosa
Un fuerte sistema de tormentas afectó a Uruguay entre el miércoles y el jueves, con lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora en varias zonas. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) explicó cómo se desarrolló el fenómeno e identificó los departamentos donde se registraron las mayores intensidades.
Según informó el organismo, el sistema avanzó rápidamente desde el suroeste hacia el noreste del territorio uruguayo. La estructura de las tormentas fue lineal y organizada, una característica que pudo observarse tanto en las imágenes satelitales como en los registros de actividad eléctrica.
El impacto más importante se produjo en el norte y el centro del país, donde las ráfagas alcanzaron valores particularmente elevados. Salto encabezó los registros, con vientos de hasta 125 kilómetros por hora durante la medianoche.
El episodio también provocó daños en distintas localidades y alteró actividades cotidianas. La intensidad del viento quedó reflejada en los registros meteorológicos difundidos por Inumet tras el paso del sistema.
Los vientos más fuertes
Salto fue el departamento más afectado por las ráfagas, con un registro de 125 km/h a las 0 de este jueves. En segundo lugar quedó Tacuarembó, donde se midieron vientos de 115 km/h a las 3.
Cerro Largo completó los tres registros más elevados, con una ráfaga de 102 km/h a las 5 de la mañana. En los seis departamentos con mayores intensidades, los valores se ubicaron entre los 100 y los 125 km/h.
La información difundida por Inumet permitió dimensionar la fuerza del fenómeno y su desplazamiento por el territorio uruguayo. La evolución de las tormentas estuvo acompañada por un marcado deterioro de las condiciones meteorológicas en diferentes regiones.
El organismo destacó que el sistema presentó una estructura organizada y avanzó con rapidez, una combinación que favoreció la extensión de sus efectos sobre varias zonas del país.
El avance del temporal
Las tormentas comenzaron a afectar a Uruguay durante la tarde del miércoles, con el ingreso de un frente frío que provocó lluvias y episodios de viento intenso. Con el correr de las horas, el sistema avanzó hacia el norte y alcanzó distintas localidades.
Durante la noche del miércoles se emitieron advertencias meteorológicas por tormentas fuertes, con posibilidad de lluvias abundantes en períodos cortos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas muy fuertes.
La situación tuvo consecuencias en varios departamentos, entre ellos Salto, Paysandú y Río Negro, donde se reportaron efectos del temporal. Las condiciones meteorológicas también generaron preocupación por la intensidad de los vientos y los posibles daños asociados.
El registro de 125 km/h en Salto se convirtió en el dato más destacado del episodio, seguido por las mediciones de Tacuarembó y Cerro Largo. Los valores reflejan la magnitud del sistema que atravesó Uruguay y que obligó a seguir de cerca su evolución.
Inumet difundió los datos después del paso de las tormentas para explicar las características del fenómeno y precisar dónde se produjeron las ráfagas más intensas.