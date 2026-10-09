Fenómenos meteorológicos

Un tornado provocó destrozos en Marsala, Sicilia: hubo daños en edificios y autos volcados

El fenómeno afectó a la ciudad de Marsala, en el oeste de Sicilia, durante una jornada de tormentas eléctricas. Los fuertes vientos dañaron construcciones y volcaron vehículos. Se esperan nuevas tormentas en distintos sectores del Mediterráneo central.