Un fuerte vendaval provocó importantes daños durante la noche del martes en la ciudad de Toledo, en el oeste de Paraná, Brasil. El fenómeno afectó especialmente al aeropuerto local, donde destruyó hangares, dañó aeronaves y desplazó estructuras metálicas hasta la ruta PR-182.
Otro feroz temporal dejó "patas arriba" aviones en un aeropuerto del sur de Brasil
El temporal afectó al aeropuerto de Toledo durante la noche del martes. Entre 10 y 12 aeronaves habrían sufrido daños y la ruta PR-182 quedó bloqueada por los destrozos.
La fuerza del viento provocó que parte de las estructuras de los hangares cedieran y terminaran sobre el predio aeroportuario. En medio del temporal, una aeronave también fue volcada por las ráfagas.
Según las primeras estimaciones difundidas por medios locales, entre 10 y 12 aviones podrían haber sufrido algún tipo de daño. El número todavía es preliminar y deberá ser confirmado una vez que se complete el relevamiento en el aeropuerto.
Ruta bloqueada
Los destrozos también alcanzaron la PR-182, una vía que conecta Toledo con Palotina. Parte de las estructuras metálicas desprendidas del aeropuerto, además de árboles y otros elementos arrastrados por el viento, terminaron sobre la calzada.
El tramo afectado corresponde al kilómetro 339, donde la circulación quedó interrumpida en ambos sentidos. La interrupción se extendió durante casi tres horas, mientras los equipos de emergencia trabajaban para retirar los restos y despejar la carretera.
Al menos cuatro vehículos fueron alcanzados por elementos durante el temporal. Una persona que se encontraba dentro de uno de los automóviles sufrió heridas leves, según los reportes difundidos durante las primeras horas posteriores al fenómeno.
Personal del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Policía Rodoviaria Estadual y equipos municipales participaron de las tareas en la zona. También fueron utilizadas máquinas para remover las estructuras que habían quedado sobre la ruta.
Más daños
El aeropuerto no fue el único sector afectado por el temporal. En distintos puntos de Toledo se registraron árboles caídos, postes derribados y daños en construcciones.
En las zonas rurales también hubo caminos bloqueados por árboles y tendidos eléctricos. La conexión entre los distritos de Vila Nova y Novo Sobradinho quedó afectada por la caída de postes y cables.
El temporal también provocó daños en galpones y otras estructuras. En el Biopark, por ejemplo, un barracón había sufrido daños en su cubierta durante la jornada.
El alcalde de Toledo, Mario Costenaro, recorrió durante la noche algunos de los sectores afectados y señaló que todavía no era posible establecer la dimensión total de los daños. Las autoridades esperaban avanzar durante este miércoles con un relevamiento más completo de las zonas afectadas.
De acuerdo con datos del Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná (Simepar), hasta las 21.30 del martes se habían registrado 21,8 milímetros de lluvia en Toledo. El volumen se ubicó entre los 30 mayores acumulados registrados en el estado durante esa jornada.