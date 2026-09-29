El estado brasileño de Paraná atraviesa una nueva etapa de inestabilidad, con pronóstico de tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas de viento y posibilidad de granizo.
Fuertes ráfagas provocan explosiones y dejan una imagen dantesca en el suroeste de Brasil
La región atraviesa una nueva jornada de inestabilidad tras un fuerte temporal que provocó destrozos y granizo de gran tamaño en distintas zonas. Las imágenes se hacen virales y llaman la atención a propios y extraños.
El escenario se presenta luego de los temporales registrados durante el domingo, que provocaron daños en viviendas y edificios en distintas zonas del territorio brasileño.
El video a continuación fue filmado en Paranavaí (PR) y muestra la ferocidad de las ráfagas, que golpearon de lleno a la luminaria pública de la citada comunidad e hizo explotar la red eléctrica. Como saldo, dejó a vecinos sin luz y, en simultáneo, una escena propia de una película.
El Instituto Nacional de Meteorología (INMET) emitió un alerta para Paraná ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos severos. La situación está relacionada con el avance de una zona de inestabilidad y el ingreso de un frente frío.
El nuevo escenario puede extenderse durante este martes y avanzar hasta la madrugada del miércoles, con riesgo de precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, fuertes ráfagas y caída de granizo.
La combinación entre el calor acumulado y el avance del sistema frontal genera condiciones favorables para la formación de tormentas de fuerte intensidad, algunas de ellas de carácter localizado.
Granizo y destrozos
Uno de los episodios más importantes registrados en las últimas horas ocurrió en Pinhão, en la región central de Paraná. Durante la tarde y el comienzo de la noche del domingo, una fuerte tormenta estuvo acompañada por una intensa caída de granizo.
Las piedras de hielo llegaron a tener un tamaño similar al de huevos y provocaron daños en unas 200 viviendas. La caída de granizo se extendió durante aproximadamente 15 minutos.
Las imágenes difundidas después del fenómeno mostraron patios completamente cubiertos por hielo, con una acumulación que transformó el paisaje y complicó las tareas posteriores de limpieza.
Los daños también alcanzaron a la Escuela del Campo João José Zattar, donde el granizo provocó la rotura de parte del techo. El ingreso de agua afectó los interiores del establecimiento y las clases debieron ser suspendidas.
Entre las localidades rurales afectadas se mencionaron Arroio Bonito, Santa Emília Dois, Faxinal dos Silvérios, Faxinal dos Albinos, Mato Brando, Bom Retiro, Zattarlândia, Faxinal dos Ribeiros, Campinas y Serra da Cabra.
El episodio se produjo en un contexto de temperaturas muy elevadas. Durante el fin de semana, los registros térmicos llegaron a acercarse a los 40 grados en algunas zonas del estado.
Más tormentas
La situación meteorológica no quedó limitada al temporal del domingo. El avance de un nuevo frente frío incrementó la inestabilidad y llevó al INMET a emitir nuevos avisos para Paraná.
Las previsiones contemplan lluvias fuertes, descargas eléctricas, ráfagas intensas y posibilidad de granizo en diferentes regiones. También existe riesgo de caída de árboles y ramas, destrozos en techos, anegamientos y dificultades para la circulación.
La inestabilidad puede alcanzar distintas áreas del estado a medida que avance el frente frío. Las tormentas pueden desarrollarse desde el final de la mañana y durante la tarde y la noche, con continuidad durante la madrugada del miércoles.
La evolución será diferente según cada región, con posibilidad de fenómenos puntualmente intensos. En las áreas donde las tormentas se formen con mayor fuerza, las precipitaciones podrían concentrarse en períodos breves y generar acumulados importantes en poco tiempo.
Después del avance del sistema frontal se espera una disminución progresiva de la intensidad de las tormentas. Sin embargo, durante el miércoles todavía podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas.
El cambio de masa de aire también provocará un descenso de las temperaturas. Luego de varios días de calor intenso, las máximas deberían ubicarse por debajo de los 30 grados en distintas regiones paranaenses.
La inestabilidad podría prolongarse parcialmente durante el jueves, aunque con una tendencia hacia una mayor estabilización de las condiciones meteorológicas.
El escenario mantiene bajo vigilancia a Paraná, especialmente después de los daños registrados por el temporal de granizo en Pinhão. La combinación de calor, humedad y el avance de sistemas frontales vuelve a generar condiciones propicias para tormentas fuertes en el sur de Brasil.