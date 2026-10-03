Un violento temporal de lluvia y tormentas torrenciales golpea con fuerza a gran parte de España, dejando imágenes de calles convertidas en ríos, anegamientos masivos e importantes daños materiales. La jornada de este sábado tuvo uno de sus epicentros más críticos en Bizkaia (País Vasco), donde una tromba de agua de casi dos horas provocó más de 150 intervenciones de los equipos de rescate, la gran mayoría concentradas en la ciudad de Bilbao.
Tragedia y destrozos en España por un violento temporal de lluvia
Una intensa tormenta descargó en pocas horas y causó más de 150 emergencias en Bizkaia, con calles anegadas en Bilbao y cortes de tránsito. En el resto de España, la crecida de las aguas provocó destrozos masivos, rescates de urgencia y una víctima fatal de 102 años en Albacete.
En la capital vizcaína, la precipitación sorprendió a vecinos y turistas en las zonas gastronómicas y comerciales. En menos de 60 minutos, las calles del Casco Viejo quedaron cubiertas por el agua, que llegó a la altura de las rodillas en las zonas más bajas y formó fuertes corrientes en las arterias empinadas. El agua ingresó a viviendas, garajes y locales comerciales, donde los bomberos debieron trabajar con bombas para retirar el caudal acumulado, mientras el tránsito en vías clave como los túneles de La Avanzada debió cortarse por completo.
Sin embargo, el saldo más trágico de la tormenta se registró en el municipio de Madrigueras, en Albacete (Castilla-La Mancha). En esa localidad, donde cayeron 142 litros por metro cuadrado en solo dos horas y media, una anciana de 102 años murió ahogada dentro de su vivienda tras el rápido ingreso de la corriente. Las riadas de barro arrastraron decenas de vehículos que quedaron amontonados en la vía pública, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a rescatar a unas 90 personas atrapadas en sus casas y autos. Ante la gravedad de los destrozos, el gobierno regional adelantó que pedirá la declaración de zona de desastre.
La situación de emergencia se extiende por casi todo el país ibérico. Cataluña permanece bajo alerta roja por lluvias torrenciales que podrían superar los 200 litros en seis horas en provincias como Barcelona y Girona. Otras zonas fuertemente castigadas en los últimos días incluyen a Murcia —donde también se registraron múltiples rescates de automovilistas atrapados—, Asturias, Cantabria y Madrid. Según las proyecciones del servicio meteorológico, el mal tiempo se mantendrá al menos hasta mediados de la semana que viene.