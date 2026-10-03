Temporal en España

Tragedia y destrozos en España por un violento temporal de lluvia

Una intensa tormenta descargó en pocas horas y causó más de 150 emergencias en Bizkaia, con calles anegadas en Bilbao y cortes de tránsito. En el resto de España, la crecida de las aguas provocó destrozos masivos, rescates de urgencia y una víctima fatal de 102 años en Albacete.