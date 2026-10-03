Operativo de Emergencia

Detectan una zona clave en el Atlántico en la búsqueda del avión ambulancia desaparecido

Aeronaves de la Guardia Costera de Estados Unidos comenzaron a realizar maniobras en giros circulares cerrados sobre un sector clave del océano. A bordo del Gulfstream G100 que viajaba desde Bermudas hacia Boston se trasladaban seis personas.