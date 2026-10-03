Las tareas de búsqueda y rescate en las gélidas aguas del Océano Atlántico alcanzaron un punto de máxima tensión dramática. En las últimas horas, aviones de la Guardia Costera de los Estados Unidos modificaron de manera drástica sus patrones de sobrevuelo al sur de la isla de Nantucket, Massachusetts, abandonando los barridos lineales para concentrarse en giros circulares cerrados sobre una cuadrícula específica, una maniobra que suele indicar la localización de un contacto visual, restos flotantes o un punto de alto interés operativo.
Detectan una zona clave en el Atlántico en la búsqueda del avión ambulancia desaparecido
Aeronaves de la Guardia Costera de Estados Unidos comenzaron a realizar maniobras en giros circulares cerrados sobre un sector clave del océano. A bordo del Gulfstream G100 que viajaba desde Bermudas hacia Boston se trasladaban seis personas.
El amplio despliegue de emergencia intenta dar con el paradero de un avión ambulancia Gulfstream G100, matriculado con la sigla C-GRJP, que transportaba a seis personas a bordo. La aeronave se encontraba realizando una misión de traslado médico urgente desde las islas Bermudas hacia la ciudad de Boston cuando se perdió todo contacto radar y radiofónico sobre el Atlántico.
El drástico cambio en la dinámica de las aeronaves de rescate disparó las alertas de los centros de control marítimo. El patrón de giros concéntricos que ejecutan los aviones de la fuerza estadounidense responde a los protocolos estándar cuando una tripulación avista objetos en la superficie, una mancha de combustible o recibe señales de balizas de localización en una coordenada puntual, lo que obliga a mantener la vigilancia sobre la zona para guiar a las embarcaciones de superficie.
A pesar de la intensidad de las maniobras y de la fuerte expectativa generada en torno al rastreo, las autoridades de la Guardia Costera y de aviación civil aún mantienen la prudencia y no han emitido un comunicado oficial confirmando el hallazgo de la nave o de los sobrevivientes. No obstante, los barcos de rescate que patrullan el sector ya fueron reorientados hacia la posición geográfica donde se concentran los vuelos para verificar de forma directa la hipótesis del hallazgo en el mar.