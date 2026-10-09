La localidad de Ambrosetti, en el departamento San Cristóbal, será sede por primera vez de la Fiesta de la Confraternidad Departamental. La 11.ª edición del encuentro se realizará el domingo 22 de noviembre en el predio de eventos sociales, culturales y deportivos El Mangrullo, con una programación que combinará música popular, artistas regionales y actividades destinadas a convocar a familias de toda la zona.
Ambrosetti será escenario de una de las principales fiestas populares del departamento San Cristóbal
La 11.ª Fiesta de la Confraternidad Departamental se realizará el domingo 22 de noviembre en el predio El Mangrullo de Ambrosetti. La programación incluirá las actuaciones del Chaqueño Palavecino, Q’ Lokura, Christian Herrera y Sergio Torres, además de artistas locales y regionales. La entrada tendrá un valor anunciado de $10.000 y será gratuita para menores de 12 años.
Entre los principales nombres anunciados para el escenario estarán el Chaqueño Palavecino, Q’ Lokura, Christian Herrera y Sergio Torres. La grilla también incluirá músicos y grupos de la región, en una propuesta que busca dar espacio a diferentes géneros y expresiones artísticas.
La presentación se realizó en el Salón Cultural de la Comuna de Ambrosetti, donde se dieron a conocer los primeros detalles de la organización y de la programación. La entrada tendrá un costo de $10.000, mientras que los menores de 12 años podrán ingresar gratuitamente.
Una grilla con artistas nacionales y talentos regionales
La programación musical tendrá como protagonistas a figuras reconocidas de la música popular argentina. El Chaqueño Palavecino aportará su repertorio folclórico, mientras que Q’ Lokura llevará al escenario su propuesta de cuarteto. También se presentarán Christian Herrera y Sergio Torres, junto con otros artistas locales y regionales.
Una de las novedades de esta edición será la realización de concursos en cuatro subsedes: San Guillermo, Suardi, San Cristóbal y Ceres. Estas instancias permitirán seleccionar talentos de la región para que puedan actuar en el escenario principal de la Fiesta de la Confraternidad.
La iniciativa apunta a ampliar la participación de músicos del departamento y generar oportunidades para que artistas emergentes compartan la programación con figuras de alcance nacional. También se prevé la participación de locutores y presentadores de la región.
En cuanto a la infraestructura, la organización anticipó un escenario con pantalla LED, sonido de alta calidad y generación autónoma de energía, además de espacios para puestos gastronómicos, stands y servicios destinados al público.
Un evento que recorrerá el departamento San Cristóbal
La Fiesta de la Confraternidad Departamental nació en 2014, con su primera edición en la ciudad de San Cristóbal. Desde entonces, el encuentro recorrió distintas localidades del departamento, entre ellas San Guillermo, Arrufó, Suardi, Ceres y Hersilia, y en 2026 llegará por primera vez a Ambrosetti.
A lo largo de sus ediciones, el festival reunió a públicos numerosos y contó con la participación de artistas de distintos géneros, como Jairo, Los Tekis, Soledad, Los Palmeras, Pimpinela, Axel, Ulises Bueno, Los Nocheros, La Beriso, La K’onga y Destino San Javier, entre otros.
La propuesta se caracteriza por combinar espectáculos musicales con la participación de instituciones y organizaciones de cada localidad anfitriona. Según la organización, los recursos generados por la fiesta también contribuyen al financiamiento de actividades y entidades sociales de las comunidades que reciben el evento.
Organización y servicios para los visitantes
La realización de la fiesta implica un operativo que contempla distintos aspectos logísticos, entre ellos la seguridad vial, los controles policiales, la asistencia sanitaria y el servicio de ambulancias. También se organizarán los sectores de expendio de entradas, gastronomía y atención al público dentro del predio.
Desde la organización señalaron que trabajan en conjunto con la Comuna de Ambrosetti, la localidad de Hersilia y entidades de esa comunidad para coordinar tareas y servicios.
Para Ambrosetti, una localidad de aproximadamente 1.300 habitantes, la organización representa un desafío por la dimensión del encuentro y la cantidad de visitantes que se espera recibir. La cooperación entre instituciones y vecinos será clave para el desarrollo de la jornada.
Con una grilla que combina artistas nacionales y regionales, concursos para nuevos talentos y una entrada de costo accesible, la Fiesta de la Confraternidad buscará reunir el 22 de noviembre a vecinos y visitantes de distintos puntos de Santa Fe en una celebración que tendrá como escenario, por primera vez, a Ambrosetti.