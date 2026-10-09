11° edición

Ambrosetti será escenario de una de las principales fiestas populares del departamento San Cristóbal

La 11.ª Fiesta de la Confraternidad Departamental se realizará el domingo 22 de noviembre en el predio El Mangrullo de Ambrosetti. La programación incluirá las actuaciones del Chaqueño Palavecino, Q’ Lokura, Christian Herrera y Sergio Torres, además de artistas locales y regionales. La entrada tendrá un valor anunciado de $10.000 y será gratuita para menores de 12 años.