El deportista Gastón Torche, oriundo de Arteaga, fue reconocido por la Comuna de esa localidad del departamento Caseros tras su participación en el seleccionado argentino de futsal para personas con síndrome de Down, que se consagró subcampeón en el Mundial disputado en Mérida, México.
Orgullo de Arteaga: Gastón Torche fue reconocido tras el subcampeonato mundial de futsal
El deportista de la localidad del departamento Caseros integró el seleccionado argentino de futsal para personas con síndrome de Down, que obtuvo el segundo puesto en el Mundial disputado en Mérida, México. La Comuna de Arteaga le brindó un reconocimiento por su participación en la competencia internacional.
El reconocimiento destacó el esfuerzo y la dedicación del jugador, que formó parte de Los Halcones, el equipo nacional que volvió a alcanzar la final de una competencia mundial y consiguió el segundo puesto por tercera edición consecutiva.
El presidente comunal de Arteaga, Julián Vignati, expresó su satisfacción por el desempeño del deportista y valoró el camino recorrido para llegar a la máxima competencia internacional. Destacó que se trata de un logro que representa un motivo de orgullo para la comunidad y refleja el compromiso y la perseverancia del jugador.
Una campaña que llevó a Argentina a la final
La Selección Argentina tuvo un recorrido exigente durante la fase de grupos del Mundial. En su debut cayó ante Brasil por 9-3, pero luego se recuperó con cuatro triunfos consecutivos: venció 4-3 a Perú, 4-0 a México, 9-1 a Guatemala y 5-1 a Portugal.
Con esos resultados, el conjunto nacional finalizó segundo en su grupo y avanzó a las instancias decisivas del certamen.
En las semifinales, Los Halcones protagonizaron un encuentro ajustado frente a Perú y se impusieron por 7-6, resultado que les permitió acceder a la definición del campeonato. En la final, Argentina volvió a enfrentarse con Brasil y perdió por 10-1, por lo que se quedó con el subcampeonato mundial.
Los Halcones, nuevamente entre los mejores del mundo
Con esta actuación, el seleccionado argentino alcanzó su tercer subcampeonato mundial consecutivo, luego de los obtenidos en Brasil 2019 y Perú 2022. La nueva participación ratificó la presencia del equipo entre los principales protagonistas del futsal internacional para personas con síndrome de Down.
Para Torche, integrar el plantel nacional significó representar a su localidad y a la provincia de Santa Fe en una competencia de alcance mundial, compartiendo equipo con jugadores de distintos puntos del país.
El plantel argentino en México
El seleccionado argentino estuvo integrado por Rodrigo Moyano, Luciano Lovatto, Ignacio Bertoli, Manuel Costelo, Alejandro Alfonso, Ezequiel Speroni, Gastón Torche, Franco Cottet y Lucas Unholde.
El cuerpo técnico estuvo conformado por Nicolás Ucha, Damián Ciro y Francisco Tous.
El reconocimiento en Arteaga puso en valor la participación de Torche en un campeonato internacional y su aporte a un equipo que volvió a llevar a la Argentina a una final mundial, con el orgullo de contar entre sus integrantes con un representante de la comunidad santafesina.