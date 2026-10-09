Reconocimiento

Orgullo de Arteaga: Gastón Torche fue reconocido tras el subcampeonato mundial de futsal

El deportista de la localidad del departamento Caseros integró el seleccionado argentino de futsal para personas con síndrome de Down, que obtuvo el segundo puesto en el Mundial disputado en Mérida, México. La Comuna de Arteaga le brindó un reconocimiento por su participación en la competencia internacional.