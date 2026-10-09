El fin de semana largo tendrá una agenda de actividades culturales y gastronómicas en distintas localidades de Santa Fe. Helvecia y Cayastá recibirán una nueva edición del Festival de Coros “En-cantos de la Costa”, mientras que Arocena será sede de la tercera Fiesta del Alfajor Arocense, con propuestas para disfrutar en familia.
Helvecia, Cayastá y Arocena: música, sabores y propuestas para el fin de semana largo
Helvecia y Cayastá serán escenario de la 12.ª edición del Festival de Coros “En-cantos de la Costa”, mientras que Arocena celebrará la tercera Fiesta del Alfajor Arocense. Ambas propuestas ofrecerán espectáculos, ferias de emprendedores y gastronomía, con entrada libre y gratuita.
Los encuentros combinarán música, producción artesanal, gastronomía y paseos al aire libre, con el objetivo de poner en valor las expresiones culturales y los productos característicos de cada comunidad.
El Festival de Coros se desarrollará el sábado y el domingo en espacios religiosos de Helvecia y Cayastá. En tanto, la fiesta de Arocena tendrá lugar el domingo 11 de octubre, desde las 14.30, en la plaza José de San Martín, con la participación de 92 expositores.
“En-cantos de la Costa”: dos noches dedicadas a los coros
La 12.ª edición del Festival de Coros “En-cantos de la Costa” comenzará el sábado en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Helvecia. La programación continuará el domingo con el encuentro de clausura en la parroquia Natividad de la Virgen, en Cayastá. Ambas jornadas comenzarán a las 20 y tendrán entrada libre y gratuita.
A lo largo de sus distintas ediciones, el festival reunió a más de 50 coros y 100 delegaciones, consolidándose como un espacio de intercambio entre agrupaciones y comunidades de la región.
El director del Coro Polifónico de la Municipalidad de Helvecia, Héctor Redondo, recordó que la iniciativa nació en 2014, inspirada en experiencias similares desarrolladas en provincias como San Juan, San Luis, Catamarca y Misiones. Desde entonces, el encuentro recibió a 17 coros de Santa Fe y de localidades de Entre Ríos y Córdoba.
La propuesta también busca destacar el patrimonio histórico y cultural del corredor de la Ruta Provincial 1, una región que combina tradiciones, paisajes y atractivos turísticos.
Arocena celebrará la Fiesta del Alfajor con 92 expositores
La tercera edición de la Fiesta del Alfajor Arocense 100 % Santafesino se realizará el domingo 11 de octubre, a partir de las 14.30, en la plaza José de San Martín de Arocena, departamento San Jerónimo.
La jornada comenzará con la apertura del paseo de emprendedores, artesanos y puestos gastronómicos. A las 16 está prevista la bienvenida al público, junto con espectáculos y un espacio de juegos para las familias. A las 20 se realizará la apertura oficial, con las actuaciones de Claudio Toro y Gerardo Farías.
Uno de los principales atractivos será la participación de 92 expositores, diez más que en la edición anterior, en una convocatoria que reunirá productos regionales, artesanías y distintas propuestas gastronómicas.
La fiesta tuvo su primera edición en 2024, en el marco de las celebraciones patronales de la localidad. Desde entonces, busca difundir la producción de alfajores Arocense y promover los atractivos de la comunidad.
María Laura Gervasoni, titular de la fábrica de alfajores santafesinos Arocense, explicó que el producto se elabora de manera artesanal y se seca en estufa de leña, un procedimiento tradicional que se mantiene desde hace aproximadamente 70 años y que le aporta un sabor distintivo.
Con entrada libre y gratuita, la celebración ofrecerá una oportunidad para conocer la producción local y disfrutar de una tarde con música, gastronomía y actividades para todas las edades.