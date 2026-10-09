Con apoyo provincial

Helvecia, Cayastá y Arocena: música, sabores y propuestas para el fin de semana largo

Helvecia y Cayastá serán escenario de la 12.ª edición del Festival de Coros “En-cantos de la Costa”, mientras que Arocena celebrará la tercera Fiesta del Alfajor Arocense. Ambas propuestas ofrecerán espectáculos, ferias de emprendedores y gastronomía, con entrada libre y gratuita.