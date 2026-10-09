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Un problema que persiste

Descarrilaron dos vagones de un tren en la ciudad de Santa Fe

El episodio ocurrió durante la noche en la zona de Vélez Sarsfield, entre Lavaisse y Hernandarias. El hecho vuelve a exponer los inconvenientes que genera la circulación ferroviaria en el casco urbano.

El descarrilamiento ocurrió entre Lavaisse y Hernandarias, en un sector urbano de la ciudad de Santa Fe. Foto: Flavio RainaEl descarrilamiento ocurrió entre Lavaisse y Hernandarias, en un sector urbano de la ciudad de Santa Fe. Foto: Flavio Raina
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Dos vagones de un tren de cargas descarrilaron durante la noche en las vías ubicadas sobre avenida Vélez Sarsfield, entre Lavaisse y Hernandarias, en la ciudad de Santa Fe. Uno de los vagones cayó a pocos metros de un automóvil, según indicó un vecino.

Bomberos llegaron al lugar para realizar los trabajos correspondientes. Mientras se desarrollan las tareas, el tránsito permanece interrumpido en el sector.

El incidente vuelve a poner en discusión las dificultades que genera el paso de los trenes de carga por el entramado urbano santafesino, en particular por el estado de la infraestructura ferroviaria y las condiciones en las que se realiza el recorrido diario.

No es la primera vez que ocurre un episodio de estas características. El 21 de diciembre pasado se había registrado un hecho similar, que también expuso los inconvenientes vinculados con la circulación ferroviaria dentro de la ciudad.

En este contexto, vuelve a cobrar relevancia la necesidad de avanzar con el Circunvalar Ferroviario, una obra proyectada para desviar los trenes de carga del área urbana y reducir los conflictos que su paso genera en distintos sectores de Santa Fe.

Descarriló el Belgrano Cargas en Santa Fe

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