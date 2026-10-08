La colonia de vacaciones de UPCN ya tiene abiertas sus inscripciones para la temporada 2027 y se prepara para recibir nuevamente a los hijos de los afiliados durante el período de vacaciones.
Colonia de vacaciones UPCN 2027: cuándo empieza y cómo inscribirse
La colonia de vacaciones de UPCN abrió sus inscripciones para la temporada 2027. La propuesta está destinada a chicos de 4 a 13 años e incluye actividades recreativas, deportivas y de aprendizaje, transporte, materiales y distintas jornadas especiales.
La propuesta, que se desarrolla en el Club de Campo del sindicato, busca ofrecer una alternativa recreativa y deportiva para los chicos y, al mismo tiempo, facilitar la organización de las familias durante el verano.
Según explicó Patricia Gutiérrez, las inscripciones estarán disponibles hasta el 31 de octubre y este año la propuesta amplió la edad máxima de los participantes hasta los 13 años.
Hasta cuándo están abiertas las inscripciones
Las familias interesadas pueden inscribir a los chicos desde el 1° de octubre y hasta el 31 de octubre. El trámite se realiza a través de la página de UPCN, de acuerdo con el mecanismo utilizado por el sindicato para sus distintos servicios.
La colonia está destinada a chicos de 4 a 13 años. Una de las novedades de esta temporada es justamente la ampliación de la edad máxima. Hasta el año pasado, la propuesta llegaba hasta los 12 años, pero, según explicó Gutiérrez, muchos chicos pedían continuar un año más. Por ese motivo, UPCN decidió incorporar también a los chicos de 13 años.
La organización contempla ocho grupos, distribuidos según las edades. En los grupos más pequeños hay salas para chicos de 4, 5 y 6 años y los grupos están identificados por colores. La propuesta busca adaptar las actividades a las diferentes edades y etapas de los colonos.
El funcionamiento diario también contempla una alternativa para las familias que necesitan dejar a sus hijos antes del inicio de las actividades. Los chicos pueden ser recibidos desde las 7 de la mañana en la sede de Rivadavia 2513, donde quedan al cuidado de los trabajadores y profesores.
El regreso está previsto alrededor de las 12.50, aunque existe una extensión horaria para facilitar la organización de los afiliados que trabajan durante la mañana. Según explicó Gutiérrez, los chicos pueden permanecer en la sede gremial hasta las 13.45, por lo que los padres pueden retirarlos después de las 13.
Uno de los puntos destacados por UPCN es el acompañamiento de los chicos durante todo este período. La representante del sindicato remarcó que la colonia cuenta con profesores calificados y que, durante el traslado y la permanencia en los espacios previstos, los niños quedan bajo el cuidado del personal.
La temporada 2027 comenzará el 12 de diciembre y se extenderá hasta el 14 de febrero.
Actividades, fiestas y qué incluye la temporada
La propuesta de UPCN combina actividades recreativas, deportivas y de aprendizaje. Entre las jornadas especiales se encuentran las denominadas jornadas campamentiles, que se organizan de acuerdo con las edades de los participantes.
También está prevista la tradicional Fiesta del Agua, una actividad en la que los chicos muestran parte de lo aprendido durante la temporada. El objetivo está especialmente relacionado con el aprendizaje y la confianza en el agua.
Gutiérrez explicó que esta instancia permite que los chicos puedan mostrar su evolución a lo largo de la colonia. Para los más pequeños, uno de los objetivos es ayudarlos a perder el miedo al agua y comenzar a desenvolverse en ese ámbito. Los mayores, en tanto, pueden demostrar los conocimientos y habilidades que fueron incorporando durante las jornadas.
La propuesta también contempla diferentes actividades recreativas y espacios para compartir con otros chicos. La intención, según explicó Gutiérrez, es que la colonia sea un ámbito de recreación, deporte, aprendizaje y compañerismo.
Otro aspecto señalado por UPCN es que las actividades no se suspenden en caso de lluvia. El Club de Campo cuenta con distintos salones y espacios cerrados que permiten continuar con la jornada cuando las condiciones climáticas no permiten realizar las propuestas al aire libre.
En esos espacios se pueden desarrollar actividades recreativas y propuestas como dibujos, entre otras alternativas pensadas para los días de lluvia.
Como parte de la inscripción, los chicos reciben además un kit para la temporada 2027. Este año incluye un piluso, una mochilita con dibujos de personajes de animación, un gorro para el agua y una remera.
El transporte también está incluido dentro de la propuesta. Para las familias afiliadas, UPCN informó además que existen alternativas de pago para facilitar el acceso a la colonia. Gutiérrez señaló que, junto con la mutual del sindicato, se ofrece un préstamo específicamente destinado al pago de la colonia.
En cuanto al valor, la temporada completa tiene un costo de $830.000. Si el afiliado realiza el pago al contado, el precio es de $750.000.
Desde UPCN remarcaron que ese monto contempla las distintas actividades de la temporada. Según detalló Gutiérrez, no se cobran aparte los materiales ni las actividades que realizan los chicos durante la colonia. Tampoco se abona adicionalmente por las fiestas o por el uso de los espacios durante la temporada.
De esta manera, la propuesta contempla una única inscripción que incluye las actividades previstas, el transporte y los elementos entregados como parte del kit.
Con las inscripciones abiertas hasta el 31 de octubre, las familias afiliadas que estén buscando una alternativa para organizar las vacaciones de sus hijos ya pueden realizar el trámite para la temporada que comenzará el 12 de diciembre y continuará hasta el 14 de febrero.