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UPCN Santa Fe abrió la inscripción al kit escolar: hasta cuándo anotarse y qué cambia este año

El beneficio contempla materiales para estudiantes desde sala de 4 años hasta sexto de secundaria, suma una mochila en esta edición y será entregado a través de los delegados directamente en los lugares de trabajo.

El kit escolar de UPCN suma una mochila este año. Crédito: Flavio Raina.El kit escolar de UPCN suma una mochila este año. Crédito: Flavio Raina.
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UPCN Santa Fe abrió este jueves la inscripción para el kit escolar destinado a los hijos de sus afiliados. Patricia Gutiérrez, referente del gremio, dialogó con CyD Noticias y explicó los detalles de la ayuda prevista para el próximo ciclo lectivo.

El registro permanecerá abierto durante todo octubre y se realiza a través de la página web de UPCN. Gutiérrez explicó que el sistema es sencillo y que los afiliados deben completar los pasos indicados en la plataforma: “Es fácil, solo hay que ser paciente y seguir los pasos que te va indicando la página”, comentó

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Para acceder al beneficio, los hijos deben estar escolarizados y figurar en el grupo familiar declarado por el afiliado. En el caso de hijos con discapacidad, la ayuda también está contemplada mientras continúen escolarizados, sin límite de edad.

Qué trae el kit escolar este año

El beneficio alcanza a estudiantes desde sala de 4 años hasta sexto año de secundaria.

Gutiérrez explicó que “el año pasado era el buzo deportivo y la zapatilla” y que en esta oportunidad se incorporó la mochila junto con los elementos que habitualmente requieren los distintos ciclos escolares.

También destacó que los materiales son de primeras marcas y mencionó productos como lápices, reglas, hojas, cuadernos y carpetas. Según contó, el contenido se define a partir del trabajo que realiza la comisión directiva del gremio después de cada ciclo lectivo para evaluar qué se puede mejorar.

La cantidad de entregas cambia de un año a otro porque continúa aumentando el número de afiliados que se inscriben. Gutiérrez estimó que se encuentran en torno a los 18.000 o 20.000 kits, aunque aclaró que no cuentan con un cálculo específico. “Siempre se incrementa, los afiliados se siguen inscribiendo y confían en la UPCN con esta ayuda económica, que es concreta”, aseguró.

La entrega incluye útiles para distintos niveles educativos. Crédito: Flavio Raina.La entrega incluye útiles para distintos niveles educativos. Crédito: Flavio Raina.

La entrega corresponde a un kit por hijo.

La ayuda llega a los lugares de trabajo

Una de las características que destacó Gutiérrez es que los afiliados reciben el beneficio directamente en sus lugares de trabajo, a través de los delegados del gremio.

UPCN entrega la ayuda escolar a afiliados de toda la provincia. Crédito: Flavio Raina.UPCN entrega la ayuda escolar a afiliados de toda la provincia. Crédito: Flavio Raina.

La distribución alcanza a los 19 departamentos de la provincia y también llega a escuelas y centros de salud ubicados en zonas alejadas. “Nosotros llegamos, tenemos que llegar en canoa en los lugares más insólitos que te puedas imaginar”, relató.

Gutiérrez recomendó a los padres prestar atención al crecimiento del pie al momento de completar la inscripción, ya que los elementos serán utilizados durante el próximo ciclo lectivo. “Tener en cuenta el tema de que le crezca el pie”, señaló.

La zapatilla continúa formando parte del beneficio escolar. Crédito: Flavio Raina.La zapatilla continúa formando parte del beneficio escolar. Crédito: Flavio Raina.

La referente remarcó además que la selección se realiza de manera personalizada de acuerdo con el año escolar que cursará cada chico y aclaró que no hay cambios una vez realizada la inscripción. Por eso, pidió contemplar ese crecimiento al elegir el talle.

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