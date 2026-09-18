El Festival Guitarras del Mundo regresará a Santa Fe con su 32ª edición, en una nueva propuesta que reunirá a intérpretes de distintas trayectorias y acercará la música popular argentina al público local. La presentación se realizará el viernes 25 de septiembre, desde las 20.30, en la sala de UPCN, con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad del espacio.
"Guitarras del Mundo 2026" llega a Santa Fe con entrada libre y artistas de trayectoria internacional
La 32ª edición del festival tendrá una nueva presentación en la capital provincial el viernes 25 de septiembre, con músicos argentinos y un repertorio dedicado a las expresiones populares.
Roberto Francucci, secretario de Cultura de UPCN, destacó la continuidad del encuentro, que desde hace más de tres décadas forma parte de la agenda cultural del país. La organización del festival está a cargo de UPCN y cuenta con 31 sedes distribuidas en distintas provincias.
“Hace 32 años que se hace ininterrumpidamente. Es un orgullo de nuestra organización y es un festival federal porque tiene 31 sedes en todo el país”, expresó Francucci al referirse a la trayectoria del evento.
El dirigente gremial explicó que el festival mantuvo su formato a lo largo del tiempo y que su desarrollo también estuvo atravesado por los cambios sociales y económicos de la Argentina. En ese sentido, señaló que desde 2024 dejó de contar con apoyo oficial del Gobierno nacional.
Sostener la propuesta
Francucci sostuvo que, desde aquel año, la continuidad de Guitarras del Mundo depende del esfuerzo de la organización sindical, tanto a nivel nacional como en las distintas sedes. El objetivo, afirmó, es sostener una propuesta vinculada con las expresiones culturales populares.
“A partir del 2024, el Festival Guitarras del Mundo se quedó sin apoyo oficial. Entonces, a partir de ese momento, es un esfuerzo de la organización UPCN Nación”, explicó.
El secretario de Cultura remarcó la importancia de mantener este tipo de encuentros en el calendario artístico, por su vínculo con la identidad cultural y la difusión de la música argentina.
“Hay que seguir sosteniendo este tipo de espectáculo porque tiene que ver con nuestras culturas populares”, agregó.
Artistas y repertorio
La programación santafesina contará con Carlos Martínez, Paula Carrizo y Ezequiel Rica, quien tendrá a su cargo la representación local. Los dos primeros también participarán de la presentación prevista en Rosario, el jueves 24 de septiembre, en el Petit Salón de la Sala Lavardén.
Martínez es un guitarrista argentino con una extensa trayectoria en festivales de distintos países. En tanto, Carrizo integrará la propuesta como artista nacional. En Santa Fe, la participación de Rica tendrá un significado especial para la organización, ya que fue profesor de los talleres culturales de UPCN y desarrolló posteriormente una carrera artística.
“En Santa Fe tenemos el orgullo de que sea Ezequiel Rica, que fue en su momento profesor de nuestros talleres, que ha tenido una carrera maravillosa como artista”, señaló Francucci.
El repertorio estará centrado en la música popular argentina. Cada intérprete dispondrá de aproximadamente 30 minutos sobre el escenario, aunque la organización no adelantó las obras que integrarán cada presentación.
“Sabemos que le vamos a poder brindar a los santafesinos un espectáculo de altísima calidad”, afirmó el secretario de Cultura.
Entrada gratuita
La función en Santa Fe comenzará a las 20.30 del viernes 25 de septiembre, en la sala de UPCN. El acceso será libre y gratuito, tanto para afiliados como para el público en general, hasta completar la capacidad del lugar.
Francucci indicó que el espacio puede albergar alrededor de 400 personas en este tipo de actividades, por lo que recomendó tener en cuenta el límite de capacidad para organizar la asistencia.
“Nosotros, en ciertas actividades que nos rebasan, podemos meter hasta 400 personas. Ojalá llenemos”, expresó.
En Rosario, la presentación se realizará el jueves 24 de septiembre, también a las 20.30, en el Petit Salón de la Sala Lavardén. En ese caso, debido a la capacidad limitada del espacio, será necesario reservar previamente un lugar a través del enlace disponible en la página de la sala. La entrada también será gratuita.
De esta manera, Guitarras del Mundo volverá a reunir a músicos y público en dos escenarios santafesinos, con una propuesta que combina artistas de distintas procedencias y una programación dedicada a la guitarra y a la música popular.