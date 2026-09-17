Como resultado de las negociaciones llevadas adelante con el Poder Ejecutivo Provincial se acordaron importantes avances que alcanzan a 12.094 agentes, contemplando mejoras salariales, reconocimiento de funciones de mayor jerarquía, titularización del personal subrogante de cargos y funciones vacantes, procesos de incorporación a planta permanente del personal interino o reemplazante del sector salud, entre otros.
Más de 12.000 trabajadores de UPCN beneficiados con mejoras salariales y estabilidad laboral
El trabajo sostenido de UPCN en el ámbito de la Comisión Técnica de la Paritaria Central continúa generando resultados concretos para las y los trabajadores de la Administración Pública Provincial.
Entre las medidas se encuentran importantes mejoras para el sector Enfermería, tanto en materia salarial como en el reconocimiento y cobertura de funciones jerárquicas. Asimismo, se avanza en la incorporación a planta permanente de agentes interinos y reemplazantes de cargos vacantes, uno de los puntos de mayor relevancia en materia de estabilidad laboral.
Los acuerdos también contemplan mejoras salariales para trabajadores del sector Cultura, Previsional (Caja de Jubilaciones, Secretaría de Trabajo, IAPOS y Ley 5110), órganos Rectores y unidades de Apoyo Administrativas (DGA, Asesorías Letradas y Despachos).
En relación al personal de la Ley 10.052 y modificatorias, se acordó la titularización del personal subrogante de cargos y funciones vacantes. La Comisión Paritaria Central definirá la fecha de corte y la correspondiente implementación.
Las distintas mejoras serán implementadas de manera progresiva de acuerdo con los cronogramas establecidos para cada sector.
Desde UPCN destacamos especialmente que estos resultados son producto de la participación, la negociación gremial, y el trabajo técnico permanente dentro de la Paritaria, llevando las necesidades de cada sector a la mesa de discusión y transformándolas en respuestas concretas.