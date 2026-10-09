La estrategia provincial Vax Team llegó este jueves a Empalme Villa Constitución con una jornada destinada a promover la vacunación infantil y reforzar la prevención de enfermedades. La actividad se realizó en la Escuela N.º 6013 “Dr. Zenón Martínez” y contó con la participación de alrededor de un centenar de niños y niñas, además de integrantes de los equipos de salud y de la comunidad educativa.
Vax Team llegó a Empalme Villa Constitución para reforzar la vacunación infantil
La iniciativa se desarrolló en la Escuela N.º 6013 “Dr. Zenón Martínez”, con la participación de alrededor de 100 niños y niñas y el acompañamiento de otras instituciones educativas. La jornada incluyó actividades recreativas para concientizar sobre la importancia de completar los esquemas de vacunación y facilitar el acceso a las dosis faltantes.
La propuesta también involucró a la Escuela N.º 644 “Bartolomé Mitre” y al Jardín de Infantes N.º 231 “Camino de las Moras”, en una iniciativa que busca acercar la información sanitaria a las familias y facilitar el acceso a las vacunas correspondientes a cada etapa de la infancia.
Durante la jornada, los chicos participaron de una obra de teatro que abordó, de manera lúdica y participativa, la importancia de las vacunas y la prevención de enfermedades. La actividad apuntó a generar conciencia desde edades tempranas y a promover la revisión y actualización de los carnets de vacunación.
El secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sistema sanitario y las instituciones educativas para ampliar el alcance de las acciones de prevención y mejorar las coberturas de inmunización.
Una estrategia para completar los esquemas de vacunación
Vax Team propone una dinámica que combina actividades recreativas con el acceso efectivo a la vacunación. Los chicos reciben un álbum en sus escuelas y luego deben concurrir, junto con sus familias, al centro de salud o vacunatorio público más cercano.
Allí, los equipos sanitarios revisan el carnet de vacunación, identifican las dosis pendientes y aplican las que correspondan según el calendario nacional. Además, entregan las figuritas necesarias para completar el álbum, que funciona como una herramienta para incentivar la participación de los niños y sus familias.
La directora de la Región de Salud-Nodo Rosario, Rosa Dutto, señaló que la iniciativa se desarrolla en establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia y permite trabajar la importancia de la inmunización mediante propuestas adaptadas a los más chicos.
Asimismo, destacó el rol de los equipos de vacunación locales y su tarea para acercar los servicios sanitarios a la población infantil.
La articulación entre escuelas, familias y centros de salud constituye uno de los ejes de la estrategia, que busca reducir las oportunidades perdidas de vacunación y favorecer el cumplimiento de los esquemas previstos para cada edad.
Vax Team y la evolución de las coberturas
De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Salud de Santa Fe, durante el primer semestre de 2026 las coberturas de vacunación correspondientes a la edad escolar registraron incrementos de entre 5 y 7 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025.
Entre los niños de 5 años, la aplicación del refuerzo de la Triple Bacteriana Celular pasó del 25,5 % al 30,4 %. La cobertura de la vacuna contra la varicela aumentó del 23,8 % al 28,5 %, mientras que la correspondiente a la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) subió del 24,8 % al 30,6 %.
En el grupo de 11 años, la Triple Bacteriana Acelular pasó del 26,4 % al 33,5 %. En tanto, la cobertura de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en niñas aumentó del 28,3 % al 33,3 %, y la de la vacuna contra el meningococo avanzó del 26 % al 32,5 %.
Estos indicadores forman parte del seguimiento de la estrategia provincial para recuperar y ampliar las coberturas de inmunización. Con su llegada a Empalme Villa Constitución, Vax Team continúa recorriendo localidades santafesinas con actividades orientadas a promover la vacunación, reforzar la prevención y facilitar el acceso a las dosis previstas en el calendario nacional.