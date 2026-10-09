En el sur santafesino

Vax Team llegó a Empalme Villa Constitución para reforzar la vacunación infantil

La iniciativa se desarrolló en la Escuela N.º 6013 “Dr. Zenón Martínez”, con la participación de alrededor de 100 niños y niñas y el acompañamiento de otras instituciones educativas. La jornada incluyó actividades recreativas para concientizar sobre la importancia de completar los esquemas de vacunación y facilitar el acceso a las dosis faltantes.