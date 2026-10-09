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Vax Team llegó a Empalme Villa Constitución para reforzar la vacunación infantil

La iniciativa se desarrolló en la Escuela N.º 6013 “Dr. Zenón Martínez”, con la participación de alrededor de 100 niños y niñas y el acompañamiento de otras instituciones educativas. La jornada incluyó actividades recreativas para concientizar sobre la importancia de completar los esquemas de vacunación y facilitar el acceso a las dosis faltantes.

Una propuesta lúdica para promover la vacunación en las escuelas de Empalme Villa ConstituciónUna propuesta lúdica para promover la vacunación en las escuelas de Empalme Villa Constitución
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La estrategia provincial Vax Team llegó este jueves a Empalme Villa Constitución con una jornada destinada a promover la vacunación infantil y reforzar la prevención de enfermedades. La actividad se realizó en la Escuela N.º 6013 “Dr. Zenón Martínez” y contó con la participación de alrededor de un centenar de niños y niñas, además de integrantes de los equipos de salud y de la comunidad educativa.

La propuesta también involucró a la Escuela N.º 644 “Bartolomé Mitre” y al Jardín de Infantes N.º 231 “Camino de las Moras”, en una iniciativa que busca acercar la información sanitaria a las familias y facilitar el acceso a las vacunas correspondientes a cada etapa de la infancia.

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Durante la jornada, los chicos participaron de una obra de teatro que abordó, de manera lúdica y participativa, la importancia de las vacunas y la prevención de enfermedades. La actividad apuntó a generar conciencia desde edades tempranas y a promover la revisión y actualización de los carnets de vacunación.

El secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sistema sanitario y las instituciones educativas para ampliar el alcance de las acciones de prevención y mejorar las coberturas de inmunización.

Una estrategia para completar los esquemas de vacunación

Vax Team propone una dinámica que combina actividades recreativas con el acceso efectivo a la vacunación. Los chicos reciben un álbum en sus escuelas y luego deben concurrir, junto con sus familias, al centro de salud o vacunatorio público más cercano.

Allí, los equipos sanitarios revisan el carnet de vacunación, identifican las dosis pendientes y aplican las que correspondan según el calendario nacional. Además, entregan las figuritas necesarias para completar el álbum, que funciona como una herramienta para incentivar la participación de los niños y sus familias.

La directora de la Región de Salud-Nodo Rosario, Rosa Dutto, señaló que la iniciativa se desarrolla en establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia y permite trabajar la importancia de la inmunización mediante propuestas adaptadas a los más chicos.

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Asimismo, destacó el rol de los equipos de vacunación locales y su tarea para acercar los servicios sanitarios a la población infantil.

La articulación entre escuelas, familias y centros de salud constituye uno de los ejes de la estrategia, que busca reducir las oportunidades perdidas de vacunación y favorecer el cumplimiento de los esquemas previstos para cada edad.

Vax Team y la evolución de las coberturas

De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Salud de Santa Fe, durante el primer semestre de 2026 las coberturas de vacunación correspondientes a la edad escolar registraron incrementos de entre 5 y 7 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025.

El impacto de Vax Team en númerosLa vacunación infantil sumó una nueva jornada de prevención en Empalme Villa Constitución

Entre los niños de 5 años, la aplicación del refuerzo de la Triple Bacteriana Celular pasó del 25,5 % al 30,4 %. La cobertura de la vacuna contra la varicela aumentó del 23,8 % al 28,5 %, mientras que la correspondiente a la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) subió del 24,8 % al 30,6 %.

En el grupo de 11 años, la Triple Bacteriana Acelular pasó del 26,4 % al 33,5 %. En tanto, la cobertura de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en niñas aumentó del 28,3 % al 33,3 %, y la de la vacuna contra el meningococo avanzó del 26 % al 32,5 %.

El impacto de Vax Team en númerosLa vacunación infantil sumó una nueva jornada de prevención en Empalme Villa Constitución

Estos indicadores forman parte del seguimiento de la estrategia provincial para recuperar y ampliar las coberturas de inmunización. Con su llegada a Empalme Villa Constitución, Vax Team continúa recorriendo localidades santafesinas con actividades orientadas a promover la vacunación, reforzar la prevención y facilitar el acceso a las dosis previstas en el calendario nacional.

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