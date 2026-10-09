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Ramona suma atractivos al circuito turístico regional con propuestas rurales y culturales

Un contingente de 40 personas, organizado por agencias de turismo de Rafaela y Santa Fe, visitó la localidad en el marco de una propuesta de tres jornadas por distintos atractivos de la región. La experiencia incluyó gastronomía criolla, paseos por un establecimiento rural, exhibiciones de tropillas, recorridos por espacios históricos y una degustación de productos típicos.