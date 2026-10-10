La ciudad de Esperanza será sede de una nueva edición del Campeonato Regional de Vuelo a Vela, que se disputará del 25 al 31 de octubre. La presentación oficial se realizará este sábado 10 de octubre, desde las 18, en el Parque de la Agricultura, con la participación de autoridades municipales y representantes del Club de Planeadores de Esperanza.
Esperanza se prepara para una nueva edición del Campeonato Regional de Vuelo a Vela
La presentación será este sábado 10 de octubre, a las 18, en el Parque de la Agricultura. La competencia se disputará del 25 al 31 de octubre y llevará el nombre de Juan Tschopp, en homenaje al piloto que hace medio siglo se consagró campeón nacional de la clase B.
La actividad tendrá lugar en el sector aledaño a las calles Rafaela y Maestro Donnet y estará encabezada por el intendente Rodrigo Müller. Durante el encuentro, el público también podrá acercarse a observar un avión que estará en exhibición.
Un homenaje a Juan Tschopp
La edición 2026 del campeonato llevará el nombre de “Juan Tschopp”, en reconocimiento a su trayectoria en el vuelo a vela. Hace 50 años, Tschopp se consagró campeón nacional en la clase B, al mando de un planeador Ka-6CR.
El homenaje busca destacar un hito de la historia de esta disciplina, que tiene en el vuelo sin motor una de sus principales características y requiere aprovechar las corrientes de aire para mantenerse en vuelo y recorrer distancias.
Una semana de competencia en Esperanza
El Campeonato Regional de Vuelo a Vela se desarrollará durante siete días, del 25 al 31 de octubre, con la organización conjunta de la Municipalidad de Esperanza y el Club de Planeadores local.
La presentación de este sábado permitirá anticipar los detalles de la competencia y acercar esta actividad aeronáutica a la comunidad, en una propuesta abierta al público en uno de los espacios verdes de la ciudad.