Departamento Las Colonias

Esperanza se prepara para una nueva edición del Campeonato Regional de Vuelo a Vela

La presentación será este sábado 10 de octubre, a las 18, en el Parque de la Agricultura. La competencia se disputará del 25 al 31 de octubre y llevará el nombre de Juan Tschopp, en homenaje al piloto que hace medio siglo se consagró campeón nacional de la clase B.