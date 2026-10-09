A cargo del grupo Biciabuelas & +

Octubre Rosa: convocan a una bicicleteada por la prevención en Vera

El grupo Biciabuelas & + impulsa una iniciativa en el marco del Octubre Rosa para promover la concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección temprana. La propuesta invita a la comunidad de Vera a sumarse a una jornada que combina actividad física, participación y compromiso con la salud.