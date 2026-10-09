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A cargo del grupo Biciabuelas & +

Octubre Rosa: convocan a una bicicleteada por la prevención en Vera

El grupo Biciabuelas & + impulsa una iniciativa en el marco del Octubre Rosa para promover la concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección temprana. La propuesta invita a la comunidad de Vera a sumarse a una jornada que combina actividad física, participación y compromiso con la salud.

Biciabuelas & + invita a pedalear por la prevención del cáncer de mama en VeraBiciabuelas & + invita a pedalear por la prevención del cáncer de mama en Vera
 14:42
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El grupo de ciclistas Biciabuelas & + de Vera organiza una nueva edición de la Bicicleteada Rosa, una propuesta para promover la concientización y acompañar la lucha contra el cáncer de mama.

Bajo el lema “Pedaleamos por la vida”, la convocatoria será el sábado 17 de octubre, a partir de las 14, en el predio de calle Corrientes. Habrá un recorrido en bicicleta por la ciudad y otras actividades para compartir una jornada de encuentro y concientización.

Participación

En un mensaje difundido para invitar a la comunidad, el grupo recordó la experiencia del año pasado y expresó su deseo de ampliar la participación.

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“Hay días que pasan y hay días que quedan para siempre. El año pasado Vera se vistió de rosa y nuestras bicicletas llevaron un mensaje más grande que nosotros”, señalaron.

“Pedaleamos juntas, nos encontramos y nos abrazamos, pero también demostramos que cuando una causa nos une no hay una distancia que nos detenga”, agregaron.

Más

Para esta nueva edición, la invitación busca sumar a más vecinos: “Este año queremos ir por más, más personas, más bicicletas, más voces. Este 17 de octubre nos volvemos a encontrar y queremos que vos seas parte”.

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Desde Biciabuelas & + solicitaron acompañamiento en la difusión para que la convocatoria llegue a toda la ciudad. También aclararon que la actividad es una iniciativa propia del grupo, sin aval de ningún partido político.

La participación será gratuita y abierta a toda la comunidad, en el marco de octubre, mes de concientización sobre el cáncer de mama.

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