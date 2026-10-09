El grupo de ciclistas Biciabuelas & + de Vera organiza una nueva edición de la Bicicleteada Rosa, una propuesta para promover la concientización y acompañar la lucha contra el cáncer de mama.
Octubre Rosa: convocan a una bicicleteada por la prevención en Vera
El grupo Biciabuelas & + impulsa una iniciativa en el marco del Octubre Rosa para promover la concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección temprana. La propuesta invita a la comunidad de Vera a sumarse a una jornada que combina actividad física, participación y compromiso con la salud.
Bajo el lema “Pedaleamos por la vida”, la convocatoria será el sábado 17 de octubre, a partir de las 14, en el predio de calle Corrientes. Habrá un recorrido en bicicleta por la ciudad y otras actividades para compartir una jornada de encuentro y concientización.
Participación
En un mensaje difundido para invitar a la comunidad, el grupo recordó la experiencia del año pasado y expresó su deseo de ampliar la participación.
“Hay días que pasan y hay días que quedan para siempre. El año pasado Vera se vistió de rosa y nuestras bicicletas llevaron un mensaje más grande que nosotros”, señalaron.
“Pedaleamos juntas, nos encontramos y nos abrazamos, pero también demostramos que cuando una causa nos une no hay una distancia que nos detenga”, agregaron.
Más
Para esta nueva edición, la invitación busca sumar a más vecinos: “Este año queremos ir por más, más personas, más bicicletas, más voces. Este 17 de octubre nos volvemos a encontrar y queremos que vos seas parte”.
Desde Biciabuelas & + solicitaron acompañamiento en la difusión para que la convocatoria llegue a toda la ciudad. También aclararon que la actividad es una iniciativa propia del grupo, sin aval de ningún partido político.
La participación será gratuita y abierta a toda la comunidad, en el marco de octubre, mes de concientización sobre el cáncer de mama.