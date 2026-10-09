Mercado de motovehículos

Las 10 motos más vendidas en Argentina en 2026: cuál lidera el ranking

Los patentamientos crecieron un 35,1% interanual en septiembre y el acumulado del año ya supera las 668.000 unidades. La Honda Wave 110S ocupa el primer puesto tanto en el ranking mensual como en el balance de enero a septiembre.