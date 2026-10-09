El mercado de motos en Argentina mantiene un fuerte ritmo de crecimiento. En septiembre se patentaron 80.113 motovehículos, un 7,1% más que en agosto y un 35,1% por encima del mismo mes de 2025, según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Las 10 motos más vendidas en Argentina en 2026: cuál lidera el ranking
Los patentamientos crecieron un 35,1% interanual en septiembre y el acumulado del año ya supera las 668.000 unidades. La Honda Wave 110S ocupa el primer puesto tanto en el ranking mensual como en el balance de enero a septiembre.
El balance de los primeros nueve meses también muestra una evolución positiva: entre enero y septiembre se registraron 668.077 unidades, frente a las 474.836 del mismo período del año pasado. Esto representa una suba interanual del 40,7%.
En ese contexto, los modelos de baja cilindrada mantienen el protagonismo entre las preferencias de los compradores. La Honda Wave 110S se destaca como la moto más patentada tanto en septiembre como en el acumulado de 2026.
Cuáles fueron las motos más vendidas en septiembre
La Honda Wave 110S encabezó el ranking mensual con 8.718 unidades patentadas. En segundo lugar quedó la Gilera Smash, con 6.905 registros, seguida por la Keller KN110-8, que alcanzó los 5.906.
La Motomel B110 ocupó la cuarta posición, con 5.635 unidades, mientras que la Corven Energy 110 completó los primeros cinco puestos, con 3.716 patentamientos.
El listado refleja la preferencia por las motos de uso urbano y baja cilindrada: los diez modelos más patentados durante septiembre cuentan con motores de hasta 150 cc.
El ranking de las 10 motos más patentadas en septiembre de 2026:
- Honda Wave 110S: 8.718 unidades.
- Gilera Smash: 6.905.
- Keller KN110-8: 5.906.
- Motomel B110: 5.635.
- Corven Energy 110: 3.716.
- Mondial LD 110 Max: 3.489.
- Zanella ZB 110: 2.493.
- Motomel S2 150: 1.812.
- Honda GLH 150: 1.530.
- IKA P110: 1.499.
El ranking anual: cuáles son las motos más vendidas de 2026
Si se consideran los patentamientos entre enero y septiembre, la Honda Wave 110S también conserva el liderazgo, con 68.089 unidades. La Gilera Smash se ubica en el segundo lugar, con 58.699, y la Keller KN110-8 ocupa el tercero, con 57.685.
Más atrás aparecen la Motomel B110, con 44.566 patentamientos, y la Corven Energy 110, con 36.966. Los cinco modelos que lideran el acumulado anual también forman parte de los más elegidos durante septiembre.
Las 10 motos más patentadas entre enero y septiembre de 2026:
Honda Wave 110S: 68.089 unidades.
Gilera Smash: 58.699.
Keller KN110-8: 57.685.
Motomel B110: 44.566.
Corven Energy 110: 36.966.
Mondial LD 110 Max: 26.066.
Motomel S2 150: 14.539.
Zanella ZB 110: 14.010.
Siam QU 110: 13.726.
Honda GLH 150: 11.997.
El mercado de motos acumula una suba del 40,7%
Los datos de Acara muestran que el crecimiento del sector se mantiene durante 2026. Con 668.077 unidades patentadas hasta septiembre, el mercado supera ampliamente los registros del mismo período de 2025.
Si el ritmo de ventas se sostiene durante el último trimestre, el sector podría superar las 800.000 unidades patentadas al cierre del año. Sin embargo, el resultado final dependerá de cómo evolucione la demanda en los próximos meses.
Por ahora, el ranking confirma el peso de los modelos de baja cilindrada en el mercado argentino y la posición de la Honda Wave 110S como líder de ventas en lo que va del año.