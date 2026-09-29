Tal como lo anticipó El Litoral días atrás, el gobierno de la provincia de Santa Fe puso en marcha la inscripción para una nueva subasta pública de bienes decomisados al delito, que tendrá una oferta de 224 lotes y se realizará el viernes 16 de octubre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.
79 vehículos, 91 motos, 41 bicicletas y una casa; lo destacado de la subasta que se viene en Santa Fe
El remate se realizará en la Estación Belgrano de Santa Fe y requiere inscripción previa hasta el 8 de octubre. Los interesados deberán presentarse con DNI.
La convocatoria está organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), organismo que administra bienes secuestrados o sometidos a medidas judiciales en causas vinculadas con delitos y contravenciones. El objetivo establecido para estos bienes es asignarles un destino de utilidad social.
El catálogo reúne una amplia variedad de productos y concentra la mayor parte de la oferta en vehículos. Hay desde motocicletas y bicicletas hasta automóviles, camionetas, embarcaciones y una propiedad ubicada en Rosario.
La inscripción para participar estará abierta desde el 29 de septiembre hasta el 8 de octubre, a través del sitio oficial de la Provincia. La participación requiere completar previamente ese trámite y los datos de los interesados son sometidos a controles para evitar vínculos con las organizaciones criminales a las que fueron incautados los bienes.
Motos y vehículos
El grupo más numeroso corresponde a las 91 motocicletas, distribuidas entre los lotes 72 al 101, 132 al 171 y 192 al 212.
El catálogo incluye distintos tipos de rodados, entre ellos scooters, motos de calle, modelos enduro y unidades destinadas a cross. Entre las marcas aparecen Honda, Yamaha, Bajaj, Corven, Motomel, Guerrero, Gilera, Keller, Keeway y Mondial, entre otras.
Dentro de la oferta se encuentran modelos Honda Wave, Titan, Tornado, Biz y Twister; Yamaha FZ, YBR y Ténéré; y Bajaj Rouser.
Los automotores conforman otro de los grandes grupos, con 79 lotes. La oferta contempla autos, SUV, camionetas y vehículos utilitarios, distribuidos en los lotes 1, 2, 4, 6 al 10, 12 al 21, 52 al 71, 102 al 110, 172 al 191 y 213 al 224.
Entre los modelos figuran camionetas Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok y Renault Alaskan, además de automóviles como Toyota Corolla, Fiat Cronos, Peugeot 208, Peugeot 308, Peugeot 207, Volkswagen Gol y Polo, Ford Focus, Fiesta y Ka, y Chevrolet Cruze.
También aparecen vehículos utilitarios como Renault Kangoo y Peugeot Partner.
Bicicletas y otros lotes
Las bicicletas representan 41 lotes, correspondientes a los números 32 al 51 y 111 al 131. El catálogo incluye unidades mountain bike y modelos urbanos de diferentes rodados.
Entre las marcas mencionadas aparecen SLP, Venzo, Firebird, Vairo, Top Mega, Philco y Nordic.
A esa oferta se suman 10 máquinas arcade retro, agrupadas en los lotes 22 al 31. Se trata de muebles tipo cabina para videojuegos, descriptos en el catálogo como unidades para restaurar.
El remate también tendrá dos embarcaciones. El lote 5 corresponde a una lancha Bermuda Sport 200 con motor Evinrude de 200 HP, mientras que el lote 11 incluye una lancha Kaisser 540 equipada con motor Mercury de 90 HP. En ambos casos, las embarcaciones se subastan sin tráiler.
Finalmente, el catálogo incorpora un inmueble, identificado como lote 3. Se trata de una casa residencial asentada sobre un terreno de 77,43 metros cuadrados, con una superficie edificada de 99 metros cuadrados.
Dónde, cuándo y requisitos
La exhibición de los bienes se realizará el jueves 15 de octubre, de 10 a 18*, y el viernes 16, de 8.30 a 13, en la Estación Belgrano, ubicada en Boulevard Gálvez 1150, de la ciudad de Santa Fe.
La jornada del remate comenzará con las acreditaciones, previstas entre las 14.30 y las 15.30, mientras que la subasta está programada para las 16.20. Los participantes deberán presentarse con DNI.
En cuanto al pago, el comprador deberá abonar en el acto una seña del 10% correspondiente a APRAD, mediante efectivo o transferencia. El saldo del 90% deberá transferirse dentro de los diez días hábiles posteriores a la aprobación de la subasta.
Además, se deberá pagar la comisión del martillero: 6% para el inmueble y 10% para los bienes muebles, también mediante efectivo o transferencia. Este importe se suma al precio final de adjudicación.
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