Octubre vuelve a poner el cáncer de mama en el centro de las campañas de concientización y, en Santa Fe, el objetivo es aprovechar la mayor visibilidad del mes para acercar a las mujeres a los controles.
Octubre Rosa: cáncer de mama, cuándo hacerse una mamografía y qué cambios consultar
Durante octubre se multiplican las acciones de concientización y acceso a controles en toda la provincia. La detección temprana salva vidas y los especialistas recomiendan el autoexamen periódico junto a controles médicos sin esperar la aparición de síntomas.
Silvina Correa, coordinadora de la Agencia de Control del Cáncer, remarcó que las acciones de prevención se desarrollan durante todo el año, pero que durante octubre la presencia en los medios y las distintas campañas permiten multiplicar el mensaje y facilitar el acceso a los estudios.
La referente explicó que la provincia cuenta con 33 mamógrafos distribuidos estratégicamente y que existe una agenda de actividades en distintos puntos del territorio. Según señaló, la capacidad instalada permite ofrecer turnos durante todo el año, mientras que durante octubre se suman campañas y propuestas específicas para promover los controles.
“Octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama”, resumió Correa, quien destacó que la tarea sanitaria no se limita a este período. La intención es que el mensaje que se refuerza durante estas semanas sirva también para recordar que los controles pueden realizarse durante todo el año.
Mamografía
Correa destacó que, cuando se habla de detección temprana, la mamografía es la principal herramienta con la que cuentan actualmente. La indicación que mencionó para el sistema público alcanza a mujeres de entre 40 y 70 años.
Esto no significa, aclaró, que una mujer que esté por fuera de ese rango no pueda necesitar el estudio. En caso de existir antecedentes familiares, el médico puede indicarlo antes. Según explicó la especialista, cuando existe ese antecedente, la mamografía puede indicarse 10 años antes de la edad en que el familiar tuvo ese evento.
La realización del estudio es anual dentro de la indicación planteada por Correa y tiene una duración aproximada de 15 minutos. La especialista reconoció que puede resultar un poco incómoda, aunque destacó que los equipos actuales y la capacitación de quienes realizan la práctica permiten que el procedimiento sea mejor tolerado.
El objetivo central es detectar una eventual alteración de manera temprana. Correa explicó que encontrarla a tiempo puede modificar las posibilidades de curación y permitir tratamientos menos agresivos, con una recuperación más rápida de la vida cotidiana.
La importancia de octubre también aparece reflejada en la respuesta que generan las campañas. La coordinadora de la Agencia de Control del Cáncer explicó que, al revisar en noviembre la cantidad de mamografías realizadas en los equipos públicos, suelen observar un crecimiento muy marcado respecto de un mes habitual.
La provincia, además, trabaja para que los controles estén disponibles territorialmente. Correa señaló que los 33 mamógrafos están distribuidos estratégicamente y cuentan con turnos durante todo el año.
Para octubre, la Provincia publicó una agenda con las diferentes actividades previstas en los mamógrafos y en otras localidades, donde se realizan acciones de promoción y concientización.
Actividades de Octubre Rosa en Santa Fe
En la ciudad de Santa Fe, la propuesta busca salir de los espacios habituales de atención sanitaria y llevar el mensaje a otros lugares de la comunidad.
Correa contó que desde el 19 de octubre se desarrollará una campaña junto con la Cámara de Gimnasios, la Cámara de Restaurantes y Bares, la Peatonal San Martín y los comerciantes de Aristóbulo del Valle.
Además, entre el 19 y el 23 de octubre, se realizarán actividades en el Hospital Mira y López. Según explicó la coordinadora, las mujeres de entre 40 y 70 años podrán acercarse sin sacar un turno previo para acceder a información y recibir turnos para mamografías, que serán realizadas mediante un trabajo conjunto entre la Agencia de Control del Cáncer y el Hospital Sayago.
La propuesta no estará centrada únicamente en el cáncer de mama. Durante esas jornadas también se realizarán test de HPV o Papanicolaou, según corresponda, y se podrá completar el carnet de vacunación.
A esto se sumará una actividad educativa a cargo de estudiantes de Medicina, quienes utilizarán un simulador para enseñar cómo realizar el autoexamen mamario.
El 20 y el 23 de octubre, en tanto, habrá dos jornadas de promoción: una en Aristóbulo del Valle y otra en la Peatonal San Martín. En esos espacios también se llevarán turnos para mamografías en el Cemafe o el Hospital Sayago, de acuerdo con la zona donde se desarrolle cada actividad.
Qué cambios conviene observar en las mamas
Además de los controles indicados por los profesionales, Correa destacó la importancia de que las mujeres conozcan sus propias mamas. La Agencia recomienda el autoexamen a partir de los 20 años, como una forma de familiarizarse con el aspecto y las características habituales del propio cuerpo.
La importancia está en poder advertir cambios. Entre los signos que mencionó la especialista aparecen modificaciones en la piel de la mama, retracción del pezón, la aparición de una dureza y cambios en las axilas.
También puede aparecer líquido por el pezón o sangre.
Ante cualquiera de estas situaciones, Correa hizo hincapié en no esperar para comprobar si el cambio desaparece por sí solo. La recomendación es consultar rápidamente con un médico para que pueda evaluar lo encontrado e indicar los estudios correspondientes.
La especialista remarcó que muchas veces, frente a un cambio en el cuerpo, aparece primero el miedo. Sin embargo, quedarse esperando no es lo aconsejable. La consulta permite determinar qué está ocurriendo y, si fuera necesario, comenzar los estudios correspondientes.
En ese sentido, octubre funciona como una oportunidad para reforzar un mensaje que, según Correa, debe sostenerse durante los 12 meses: los controles y la consulta médica no deberían quedar limitados al mes rosa.
La estrategia de detección temprana busca justamente que las mujeres tengan acceso a los estudios y puedan consultar ante cualquier modificación que detecten.
Para Correa, el valor de estas campañas está en acercar esa información y facilitar que más personas conozcan los recursos disponibles en el sistema público de salud de Santa Fe.