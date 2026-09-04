Soledad Fandiño volvió a hablar públicamente sobre el proceso que atraviesa después de haber sido diagnosticada con cáncer de mama.
Soledad Fandiño habló sobre el estrés después del cáncer de mama: “Me cuesta salir de ahí”
La actriz compartió un video en sus redes sociales en el que contó cómo intenta manejar el estrés tras su diagnóstico de cáncer de mama. Dijo que practica meditación, respiración, caminatas, ejercicio, yoga y pilates, pero reconoció que algunas situaciones todavía le generan angustia y culpa.
A través de sus redes sociales, la actriz compartió un video en el que se mostró emocionada y explicó que uno de los aspectos que más le cuesta manejar actualmente es el estrés y la culpa que aparece cuando siente que no logra evitarlo.
Su mensaje abrió, además, una conversación entre sus seguidores sobre las dificultades emocionales que pueden persistir después de un diagnóstico y un tratamiento oncológico.
Fandiño contó cómo intenta manejar el estrés
La actriz explicó que, después del diagnóstico, los profesionales que la acompañaron le recomendaron evitar el estrés. A partir de entonces incorporó distintas actividades a su rutina con el objetivo de encontrar momentos de calma y cuidar su bienestar.
Entre las prácticas que mencionó se encuentran ejercicios de respiración, meditación, caminatas, actividad física, yoga y pilates. Sin embargo, aclaró que realizar esas actividades no significa que pueda evitar por completo las situaciones que le generan tensión.
Según relató, el problema aparece especialmente cuando atraviesa circunstancias que la afectan y siente que las personas de su entorno no siempre comprenden lo que le sucede. En esos momentos, explicó, intenta no estresarse porque sabe que es algo que quiere evitar, pero esa misma preocupación puede terminar generándole todavía más tensión.
“Al estrés se le suma la culpa”, fue una de las ideas centrales de su publicación. Fandiño explicó que puede sentirse culpable por estar atravesando un momento de estrés y, al mismo tiempo, esa culpa termina aumentando su malestar. Describió la situación como un círculo de emociones negativas del que le resulta difícil salir.
La actriz también contó que dudó antes de publicar el video. Finalmente decidió hacerlo porque considera que las redes sociales no deberían mostrar únicamente los momentos positivos de una persona.
En una segunda publicación, agradeció los mensajes y las llamadas que recibió después de compartir su experiencia. Señaló que respondería de manera gradual y explicó que también quería mostrar una parte de su vida que habitualmente no aparece en las imágenes de las redes sociales.
La decisión de hablar de su experiencia se suma a otras publicaciones en las que Fandiño se refirió a los cambios que atravesó después de la enfermedad. En una de ellas había señalado que el proceso no termina necesariamente con una operación y que la recuperación también puede implicar una etapa de adaptación emocional y personal.
Qué se sabe sobre el estrés y el cáncer
El relato de Fandiño también permite poner en contexto una cuestión frecuente entre las personas que atraviesan o atravesaron un cáncer: qué impacto tiene el estrés sobre la enfermedad.
La evidencia científica disponible no permite afirmar que una situación de estrés, por sí sola, provoque cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) señala que los estudios realizados en personas han mostrado resultados variables y que varias investigaciones no encontraron una relación directa entre el estrés percibido y el riesgo de desarrollar cáncer de mama.
Al mismo tiempo, la investigación científica analiza de qué manera el estrés crónico puede afectar distintos procesos del organismo.
Estudios experimentales realizados en animales encontraron mecanismos mediante los cuales las hormonas asociadas al estrés podrían favorecer determinados procesos relacionados con el crecimiento y la diseminación de tumores.
Sin embargo, el propio NCI advierte que todavía no existe evidencia suficiente para trasladar esos resultados directamente a las personas y establecer que el estrés determine la evolución de un cáncer.
Por eso, especialistas y organismos científicos diferencian entre reconocer la importancia de cuidar la salud emocional y responsabilizar a una persona por sus niveles de estrés. No existe evidencia que permita sostener que alguien provoca o empeora su cáncer simplemente por atravesar momentos de angustia.
El impacto psicológico de un diagnóstico oncológico, en cambio, está ampliamente reconocido.
El NCI explica que recibir un diagnóstico, atravesar una cirugía, realizar tratamientos, esperar resultados o finalizar el tratamiento pueden generar distintas respuestas emocionales. Ansiedad, preocupación, tristeza, temor o sensación de vulnerabilidad pueden aparecer en diferentes momentos del proceso.
Incluso después de finalizar el tratamiento, algunas personas pueden experimentar una etapa de incertidumbre relacionada con los controles médicos, el temor a una recurrencia o la necesidad de adaptarse nuevamente a la vida cotidiana. Según el NCI, la adaptación al cáncer no constituye un único momento, sino un proceso que puede extenderse durante diferentes etapas de la enfermedad y la recuperación.
En ese contexto, las estrategias para manejar el estrés pueden formar parte del cuidado integral de una persona, pero no reemplazan el seguimiento médico ni los tratamientos indicados.
La actividad física, la meditación o las técnicas de respiración pueden ser herramientas de bienestar para algunas personas, siempre dentro de un abordaje individualizado y acorde con las indicaciones de los profesionales que llevan adelante cada tratamiento.
El mensaje de Fandiño se inscribe justamente en esa dimensión menos visible del cáncer: la que continúa después de los procedimientos médicos y que está vinculada con las emociones, los cambios personales y la adaptación a una nueva etapa.
Su pedido a los seguidores —que compartieran técnicas para atravesar esos momentos— convirtió una experiencia personal en una conversación más amplia sobre salud emocional.
Y también puso en primer plano una idea que aparece en la literatura médica: atravesar un cáncer no implica solamente atender los aspectos físicos de la enfermedad, sino también prestar atención al bienestar psicológico durante y después del tratamiento.