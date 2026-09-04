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Soledad Fandiño habló sobre el estrés después del cáncer de mama: “Me cuesta salir de ahí”

La actriz compartió un video en sus redes sociales en el que contó cómo intenta manejar el estrés tras su diagnóstico de cáncer de mama. Dijo que practica meditación, respiración, caminatas, ejercicio, yoga y pilates, pero reconoció que algunas situaciones todavía le generan angustia y culpa.